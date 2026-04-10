Περιφέρεια Αττικής: Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων

Πρόστιμα 245.000 ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο για την αγορά και του ελέγχους/ Δελτίο Star 10/4/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, διενεργήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής 5.746 αγορανομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι, με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους να προβαίνουν στην κατάσχεση 11 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 244.770 ευρώ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, είχαν πραγματοποιηθεί 4.236 έλεγχοι και είχαν τότε κατασχεθεί 4,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα 157.000 ευρώ.

Τριπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις ακατάλληλων κρεάτων

Η εικόνα που προκύπτει από 5.746 ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά και από το ύψος των επιβληθέντων προστίμων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, είναι η εξής:

  • Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης έλεγξαν 2.498 επιχειρήσεις, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 244.770 ευρώ συνολικά.

Ενδεικτικά, από τους ελέγχους αυτούς, οι 943 αφορούσαν πωλητές σε κλειστές αγορές, λαϊκές και παζάρια, οι 323 παντοπωλεία, οπωροπωλεία και κρεοπωλεία, οι 302 καταστήματα εστίασης και οι 207 αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία. Διενεργήθηκαν, επίσης, έλεγχοι ποιότητας καυσίμου σε 29 πρατήρια και ελέγχθηκαν 415 ζυγαριές.

Αντίστοιχα, ενδεικτικά ως προς την κατανομή των προστίμων, 64.300 ευρώ αφορούν πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, 53.050 σούπερ μάρκετ, 39.520 αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία, 38.700 σε παντοπωλεία και είδη διατροφής και 30.700 ευρώ καταστήματα εστίασης.

  • Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχουν προχωρήσει, μέχρι στιγμής, σε 2.236 ελέγχους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Από αυτούς, οι 1.443 αφορούσαν την εσωτερική αγορά, οι 760 εξαγωγές (τελωνεία, ψυκτικές αποθήκες κ.ο.κ.) και οι 33 λειτουργούντα σφαγεία εντός της Περιφέρειας Αττικής. Εγιναν 46 κατασχέσεις με συνολικό βάρος 11 τόνων ακατάλληλου κρέατος, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 146 συστάσεις συμμόρφωσης.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι έλεγχοι στην αγορά αυξήθηκαν κατά 19% (1.212 το 2025) και στις εξαγωγές κατά 48% (512 το 2025), ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι κατασχεθείσες ποσότητες κρεάτων (3,8 τόνοι το 2025).

  •  Τέλος, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας έχουν προχωρήσει σε 1.012 ελέγχους.

Ενδεικτικά, οι 404 αφορούσαν υπηρεσίες εστίασης, οι 267 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι 136 κομμωτήρια και οι 121 καταστήματα τροφίμων, ενώ έγιναν και 948 έλεγχοι για εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.ά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top