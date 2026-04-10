Μιρτσέα Λουτσέσκου: Θρήνος στην κηδεία του προπονητή «θρύλου»

Ύστατο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο θρυλικός Ρουμάνος προπονητής, ο «Il Luce», ο οποίος πέθανε τη Μεγάλη Τρίτη σε ηλικία 80 ετών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείου του Βουκουρεστίου, όπου νοσηλευόταν έχοντας υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και κρούσματα πνευμονικής θρομβοεμβολής, οδηγήθηκε σήμερα στην τελευταία του κατοικία.

Η νεκρώσιμη πομπή με το φέρετρο με το άψυχο σώμα του Μιρτσέα Λουτσέσκου αναχώρησε το πρωί από τo εθνικό στάδιο Arena National για την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου (Sfântul Elefterie) στο Βουκουρέστι, όπου τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία, αυστηρά περιορισμένη για την οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους, όπως ανέφεραν τα ΜΜΕ της Ρουμανίας.

Η τελετή τελείωσε μετά από περίπου 75 λεπτά και οι συμμετέχοντες άρχισαν να αποχωρούν.

Η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από την εκκλησία της Αγίας Ελευθερίας για το κοιμητήριο Μπελού, όπου ο θρυλικός προπονητής κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές.

Υπήρξαν κανονιοβολισμοί και η μπάντα παιάνισε τον εθνικό ύμνο της Ρουμανίας.

Μερικές δεκάδες άνθρωποι περίμεναν μπροστά από το νεκροταφείο. Η κυκλοφορία στην περιοχή περιορίστηκε και η αστυνομία της Ρουμανίας διασφάλισε την τάξη και ανέπτυξε τιμητική φρουρά.

Η πρόσβαση του κοινού ήταν περιορισμένη, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας. Στο τελευταίο του ταξίδι τον συνόδεψαν η οικογένειά του και στενοί φίλοι.

Ένας πολυτελής τάφος τον περίμενε για περισσότερα από δέκα χρόνια. Τον είχε ετοιμάσει ο ίδιος.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Ίοαν Αντόνε, Γκεόργκι Χάτζι, Ίονουτ Λουπέσκου, Γκεόργκε Κόπος, Μιρτσέα Γκεοβάνα, Ραζβάν Μπουρλεάνου, Μιχάι Στόικα, Τζίτζι Νετόιου, Ντορίν Ματέου και Τζιτζι Μπεκάλι.





Ο γιος του Μιρτσεά Λουτσέσκου, προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσεσκου, δεν άφησε στιγμή από το πλευρό του τη μητέρα του Άννα Μαρία.

Χαιρέτησε χιλιάδες ανθρώπους, σφίγγοντάς τους τα χέρια και ευχαριστώντας τους για τα συλλυπητήρια που εξέφρασαν.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός και νυν τεχνικός διευθυντής στους «Ελπίδες» της Ρουμανίας, Μάριους Νικουλάε, είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν εντυπωσιακή η ομιλία του Ραζβάν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος είπε ότι ελπίζει ο πατέρας του εκεί ψηλά να είναι περήφανος και ευχαριστημένος για όσα κατάφερε».

Να σημειωθεί ότι σύσσωμη η διοίκηση του ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη ρουμανική πρωτεύουσα για να αποχαιρετήσει τον Μιρτσέα Λουτσέσκου αλλά και για να συμπαρασταθεί στον προπονητή της ομάδας, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Βρέθηκαν εκεί, ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Νίκος, η CEO Μαρία Γκοντσάροβα, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο σύμβουλος ποδοσφαίρου Αντρέ Βιεϊρίνια και ο βοηθός προπονητή Παντελής Κωνσταντινίδης.