4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια

Στη σύλληψη τριών εφήβων 15 και 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, στο πλαίσιο των ελέγχων ενόψει του εορτασμού του φετινού Πάσχα.

Όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Γκούμας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, οι αστυνομικοί, εντόπισαν τους τρεις ανήλικους να κινούνται στο κέντρο της Αθήνας και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 425 κροτίδες.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα στα σπίτια τους όπου βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν ακόμη 369 κροτίδες. Συνολικά κατάσχεσαν 794 κροτίδες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Παλαιά Φώκαια: Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος με 904 κροτίδες

Η Ασφάλεια Σαρωνικού της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισε επίσης σε κατάστημα στην Παλαια Φωκαια 904 κροτίδες, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης.



