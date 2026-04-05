4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια

Ανήλικοι οι 3 από τους συλληφθέντες!

06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Τζένιφερ Λόπεζ: ΕΚΛΕΨΕ τις εντυπώσεις με την ΣΕΞΙ εμφάνισή της!
Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Συλλήψεις για κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συλλήψεις τριών εφήβων 15 και 16 ετών στην Αθήνα για κατοχή 794 κροτίδων.
  • Οι ανήλικοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ελέγχων ενόψει Πάσχα.
  • Επιπλέον 369 κροτίδες βρέθηκαν στα σπίτια τους, συνολικά 794 κροτίδες κατασχέθηκαν.
  • Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
  • Στην Παλαιά Φώκαια, συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος με 904 κροτίδες.

Στη σύλληψη τριών εφήβων 15 και 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, στο πλαίσιο των ελέγχων ενόψει του εορτασμού του φετινού Πάσχα.  

Συνελήφθησαν ανήλικοι με 794 κροτίδες  

Όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Γκούμας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, οι αστυνομικοί, εντόπισαν τους τρεις ανήλικους να κινούνται στο κέντρο της Αθήνας και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 425 κροτίδες. 

Οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα στα σπίτια τους όπου βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν ακόμη 369 κροτίδες. Συνολικά κατάσχεσαν 794 κροτίδες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. 

Οι επιπλέον κροτίδες που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετά από έρευνα σε΄σπίτια ανηλίκων    

Παλαιά Φώκαια: Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος με 904 κροτίδες 

Η Ασφάλεια Σαρωνικού της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισε επίσης σε κατάστημα στην Παλαια Φωκαια  904 κροτίδες, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης.  


 

