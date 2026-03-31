Κακοκαιρία ERMINIO: Τι είναι η «σύγκλιση ανέμων» που θα χτυπήσει την Αττική

Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ERMINIO, με το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής σύγκλισης να φέρνει επικίνδυνες καταιγίδες στο λεκανοπέδιο.

Η σύγκλιση συμβαίνει όταν δύο διαφορετικά ρεύματα αέρα συγκρούονται πάνω από μια περιοχή. Στην περίπτωση της Αττικής, οι βορειοανατολικοί άνεμοι συναντώνται με νοτιοανατολικούς στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Όπως εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας η διαδικασία έχει ως εξής:

Αναγκαστική ανύψωση: Καθώς οι μάζες αέρα δεν έχουν πού αλλού να πάνε κατά τη σύγκρουση, αναγκάζονται να κινηθούν προς τα πάνω.

Ψύξη και κορεσμός: Ο ανερχόμενος αέρας ψύχεται και η υγρασία που μεταφέρει (ειδικά από το νοτιοανατολικό ρεύμα του Αιγαίου) συμπυκνώνεται.

Δημιουργία νεφών: Το αποτέλεσμα είναι η ραγδαία ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών (σωρειτομελανίες), που οδηγούν σε έντονη αστάθεια.

Γνωστοί και ως «Ο Βασιλιάς των Νεφών», τα σωρειτομελανοειδή νέφη υπάρχουν σε όλο το ύψος της τροπόσφαιρας και συνήθως χαρακτηρίζονται από την παγωμένη κορυφή τους σε σχήμα άκμονα.

Σύμφωνα με τον ίδιο η Αττική ετοιμάζεται για ένα έντονο καιρικά 48ωρο.

Η πιο δύσκολη ημέρα θα είναι η Τετάρτη 1/4. Τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ αναμένονται ύψη βροχής από 30 έως 90 mm, με το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, αν η ένταση φτάσει τα 20 – 40 mm ανά ώρα. Δεν αποκλείονται επίσης χαλαζοπτώσεις και άνεμοι που τοπικά θα ξεπεράσουν τα 100 km/h.

Την Πέμπτη η κακοκαιρία Erminio θα διατηρηθεί με επίμονες βροχές, λόγω της συνεχούς τροφοδοσίας υγρασίας από το Αιγαίο.

Καιρός: Έρχονται και λασποβροχές

Παράλληλα εκπομπές σκόνης από τη Λιβύη και την Αίγυπτο μεταφέρονται προς τη χώρας μας και θα την επηρεάσουν από σήμερα έως και την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, το φαινόμενο θα συνοδεύεται από εκτεταμένες βροχοπτώσεις, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα (31/3) και στη συνέχεια, στις 1-2/4, στο σύνολο της χώρας.

Οι βροχές θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές με τη μορφή λασποβροχών, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια.

Ωστόσο, οι νοτιότερες περιοχές και εκείνες με πιο περιορισμένα φαινόμενα βροχής αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στις 1-2/4, κυρίως:

Κυκλάδες

Κρήτη

Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα Κάσος, Κάρπαθος, Σύμη και Ρόδος)

Κολυδάς: «Οι βροχές θα επηρεάσουν το επόμενο 48ωρο μεγάλο μέρος της χώρας»

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτησή του ότι η κακοκαιρία Erminio εξελίσσεται μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Το κύριο κύμα των φαινομένων αναμένεται να εκδηλωθεί σε ένα συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα περίπου 48 ωρών, από την Τετάρτη 1/4 έως και την Πέμπτη 2/4, όταν τα βαρομετρικά συστήματα θα επηρεάσουν πιο έντονα μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Όπως σημειώνει, οι περιοχές που θα δεχθούν το περισσότερο νερό είναι:

Ιόνιο

δυτική Πελοπόννησος

δυτική – ανατολική Στερεά

Αττική

Εύβοια

Σποράδες

Θεσσαλία

κεντρικό – βόρειο – ανατολικό Αιγαίο

«Η κορύφωση της κακοκαιρίας τοποθετείται σε αυτό το διήμερο, κατά το οποίο θα καταγραφούν και τα υψηλότερα αθροιστικά ύψη βροχής. Παρότι δεν αποκλείονται τοπικές εξάρσεις με μεγαλύτερη ένταση ή διάρκεια φαινομένων, η συνολική εξέλιξη της διαταραχής παραμένει εντός των αναμενόμενων ορίων. Πρόκειται για το πιο κρίσιμο στάδιο, στο οποίο απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε έντονα και επίμονα φαινόμενα», εξηγεί ο κ. Κολυδάς.