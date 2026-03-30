Ελεύθεροι οι τρεις οδηγοί για το τροχαίο στην Εγνατία

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις οδηγοί που εμπλέκονται στο τροχαίο δυστύχημα του Σαββάτου στην Εγνατία οδό, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο ένας μάλιστα, ήταν υπάλληλος οδικής βοήθειας, που είχε σπεύσει να βοηθήσει. Έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις συνθήκες της τραγωδίας η ανταποκρίτρια του STAR, Μαίρη Τζώρα.
Τροχαίο Εγνατία: Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν
Συγκεκριμένα, οι τρεις οδηγοί, τα οχήματα των οποίων εμπλέκονται στο τροχαίο δυστύχημα αρχικά είχαν συλληφθεί, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα. Ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου, η σύζυγος του οποίου έχασε την ζωή της στο δυστύχημα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από το οποίο πάντως πήραν εξιτήριο τόσο ο Τούρκος οδηγός της νταλίκας όσο και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου.
Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα
Την στιγμή του τροχαίου επικρατούσε χαλαζόπτωση. Η νταλίκα με τον Τούρκο οδηγό κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου που ακολουθούσε να επιχειρήσει προσπέραση από δεξιά. Πάτησε, όμως, στο χαλάζι και τα δύο οχήματα συγκρουστήκαν. Στο σημείο έσπευσε η οδική βοήθεια της Εγνατίας οδού, αλλά την ώρα που ο ένας από τους δύο υπαλλήλους τοποθετούσε την ειδική σήμανση, ένα τρίτο αυτοκίνητο τον παρέσυρε και καρφώθηκε στην νταλίκα.
