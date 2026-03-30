Ελεύθεροι οι τρεις οδηγοί για το τροχαίο στην Εγνατία

Πως έγινε το τροχαίο με τους δυο νεκρούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία: Eurokinissi
Τροχαίο δυστύχημα, Εγνατία οδός
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις οδηγοί που εμπλέκονται στο τροχαίο στην Εγνατία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
  • Ο ένας θανών ήταν υπάλληλος οδικής βοήθειας που είχε σπεύσει να βοηθήσει.
  • Οι οδηγοί αρχικά είχαν συλληφθεί, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα.
  • Η νταλίκα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, και η σύγκρουση προήλθε από προσπέραση σε συνθήκες χαλαζόπτωσης.
  • Ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου νοσηλεύεται, ενώ οι άλλοι δύο οδηγοί έχουν πάρει εξιτήριο.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις οδηγοί που εμπλέκονται στο τροχαίο δυστύχημα του Σαββάτου στην Εγνατία οδό, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο ένας μάλιστα, ήταν υπάλληλος οδικής βοήθειας, που είχε σπεύσει να βοηθήσει. Έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις συνθήκες της τραγωδίας η ανταποκρίτρια του STAR, Μαίρη Τζώρα.

Τροχαίο Εγνατία: Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν

Συγκεκριμένα, οι τρεις οδηγοί, τα οχήματα των οποίων εμπλέκονται στο τροχαίο δυστύχημα αρχικά είχαν συλληφθεί, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα. Ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου, η σύζυγος του οποίου έχασε την ζωή της στο δυστύχημα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από το οποίο πάντως πήραν εξιτήριο τόσο ο Τούρκος οδηγός της νταλίκας όσο και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου. 

https://www.star.gr/eidiseis/ellada/715617/egnatia-odos-sobaro-diplo-troxaio

Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Την στιγμή του τροχαίου επικρατούσε χαλαζόπτωση. Η νταλίκα με τον Τούρκο οδηγό κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου που ακολουθούσε να επιχειρήσει προσπέραση από δεξιά. Πάτησε, όμως, στο χαλάζι και τα δύο οχήματα συγκρουστήκαν. Στο σημείο έσπευσε η οδική βοήθεια της Εγνατίας οδού, αλλά την ώρα που ο ένας από τους δύο υπαλλήλους τοποθετούσε την ειδική σήμανση, ένα τρίτο αυτοκίνητο τον παρέσυρε και καρφώθηκε στην νταλίκα. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top