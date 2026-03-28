Διπλή τραγωδία στην Εγνατία Οδό με δύο νεκρούς

Σφοδρό διπλό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3) στην Εγνατία Οδό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρώτο τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα.
Θρήνος για τον 21χρονο Στέλιο που «καρφώθηκε» σε λεωφορείο στον Δομοκό
Το δεύτερο έγινε στο ίδιο σημείο, αλλά στο ρεύμα προς Ιωάννινα, όταν όχημα της παραχωρησιούχου σταμάτησε για να έχει εικόνα για το τροχαίο και να συνδράμει. Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας όμως κατεβαίνοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα.
Ο τραγικός απολογισμός είναι δύο νεκροί, ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με νταλίκα και ο υπάλληλος του αυτοκινητόδρομου που σταμάτησε να βοηθήσει.
Oδηγός κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία Οδό και προκάλεσε τροχαίο
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
