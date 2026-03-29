Τροχαίο Εγνατία: Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν

«Το ΙΧ τον πέταξε με δύναμη στο αντίθετο ρεύμα» - Τρεις συλλήψεις

Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (29/3/2026)
Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις μετά την τραγωδία στην Εγνατία Οδό, όπου χθες δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διαδοχικά τροχαία. Ανάμεσά τους και εργαζόμενος του αυτοκινητόδρομου, που βρισκόταν στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία έπειτα από προηγούμενο ατύχημα.

Ο 54χρονος υπάλληλος της Εγνατίας Οδού ήταν το ένα από τα δύο θύματα του τραγικού τροχαίου. Πήγε το πρωί στη δουλειά του χωρίς να φαντάζεται ότι ο θάνατος παραμόνευε ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης.

Είχε προηγηθεί τροχαίο ατύχημα μεταξύ νταλίκας και Ι.Χ., στο οποίο έσπευσε να προσφέρει βοήθεια και να ρυθμίσει με κώνους την κυκλοφορία.

«Δεν πρόλαβα καλά καλά να πάρω τη σημαία και έρχεται ένα αυτοκίνητο από πάνω, ένα Ι.Χ., και τον χτυπάει. Τον πέταξε με δύναμη και τον έστειλε στο αντίθετο ρεύμα», αναφέρει συνάδελφος του 54χρονου.

Τραγωδία στην Εγνατία: Πώς έγινε το διπλό τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Στο σημείο εκείνη την ώρα υπήρχε χαλαζόπτωση. Ο οδηγός άλλου οχήματος, για άγνωστο λόγο, δεν είδε τον 54χρονο και τον παρέσυρε, ενώ το όχημά του «καρφώθηκε» πίσω από τη νταλίκα.

Πυροσβέστες και διασώστες για ώρες προσπαθούσαν να βγάλουν από τα διαλυμένα οχήματα τους επιβάτες. Ανάμεσά τους και η συνοδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τον εργαζόμενο της Εγνατίας, η οποία έχασε και εκείνη τη ζωή της ακαριαία. Τα ασθενοφόρα που έφτασαν στο σημείο παρέλαβαν τους τραυματίες για τα νοσοκομεία.

Τρεις συλλήψεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους δύο νεκρούς

Την προανάκριση για το διπλό τροχαίο δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία Ιωαννίνων, που συνέλαβε τους τρεις οδηγούς των εμπλεκόμενων οχημάτων.

H Εγνατία Οδός έμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας χθες για περίπου πέντε ώρες.

