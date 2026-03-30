Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του

Ένα τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του στους δρόμους του Αμαρουσίου. Ένας οδηγός ταξί είδε το παιδί και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, οδηγώντας στον εντοπισμό των γονιών της και στη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί είχε φύγει μόνο του από το σπίτι και περπατούσε ασυνόδευτο στου δρόμους της περιοχής, μέχρι που εντοπίστηκε από τον οδηγό ταξί.

Όταν εκείνος το ρώτησε πού είναι το σπίτι του, εκείνο δεν μπόρεσε να του δώσει σαφή απάντηση. Του είπε μάλιστα ότι οι γονείς του είχαν μαλώσει και ότι στο σπίτι βρισκόταν μόνο η γιαγιά του.

Ο οδηγός ειδοποίησε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μετέφεραν το παιδί στο αστυνομικό τμήμα. Λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκαν εκεί και οι γονείς του, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει πριν από περίπου τέσσερις μήνες, όταν το κοριτσάκι βρέθηκε να κυκλοφορεί μόνο του στη γειτονιά του. Τότε είχε μπει σε ψιλικατζίδικο και η γειτόνισσα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη, καθώς το παιδάκι γύρισε μόνο του στο σπίτι του.

Η μητέρα, αφέθηκε ελεύθερη και φέρεται να υποστήριξε ότι το παιδί ξεκλείδωσε την πόρτα και βγήκε από το σπίτι, χωρίς να το καταλάβει ο πατέρας του, ο οποίος ήταν μαζί του στο σπίτι.

Οι αρχές διερευνούν πλέον σε βάθος την υπόθεση, καθώς η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του μικρού κοριτσιού.

