Καιρός: Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας - Η πρόγνωση για το Πάσχα

Η κακοκαιρία Deborah ήρθε για να μείνει, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα μετεωρολογικά δεδομένα, ο άστατος καιρός θα παραμείνει μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες ημέρες αναμένονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας. Το πρώτο θα κάνει την εμφάνισή του σήμερα Σάββατο, με βροχές και καταιγίδες.

«Θα παραμείνει και σήμερα άστατος ο καιρός στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Αυτό σημαίνει ότι οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Θα πρέπει λίγο να σταθούμε από το χρονικό διάστημα μεταξύ απογεύματος και πρωινών ωρών της αυριανής ημέρας, όπου αναμένουμε μια νέα κακοκαιρία να προσεγγίσει τη χώρα μας, κυρίως όμως τα νότια-νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας μας. Δηλαδή προς την περιοχή της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Από εκεί και μετά, καθώς θα πάμε και για την αυριανή ημέρα θα επιμείνει το ίδιο έτσι άστατο καιρικό μοτίβο».

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αναμένεται από την Τετάρτη:

«Σιγά-σιγά, όμως, θα αρχίσουν τα φαινόμενα να περιορίζονται προς την πλευρά του ανατολικού Αιγαίου, άρα λοιπόν θα πάμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες ιδιαίτερα από το μεσημέρι της αυριανής ημέρας και στη συνέχεια. Αυτός ο ήπιος, βελτιωμένος καιρός θα διατηρηθεί περίπου μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι. Οπότε και στη συνέχεια περιμένουμε ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, που θα μας απασχολήσει κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη με πολλές βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα βουνά μας, ακόμη όμως και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης».

Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα

Όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και τη Μεγάλη Εβδομάδα.

«Μετά, σιγά-σιγά, θα πάμε σε πιο ομαλές καιρικές συνθήκες, για να οδηγηθούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα που θα κρατήσει ο άστατος καιρός μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη - Μεγάλη Τετάρτη. Φαίνεται να διατηρείται αυτός ο άστατος καιρός, θα επιμείνουμε δηλαδή στο άστατο καιρικό μοτίβο, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες», σχολίασε.

Ωστόσο, από τη Μεγάλη Πέμπτη, ο καιρός φαίνεται ότι θα αρχίσει να βελτιώνεται. «Θα πάμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και άρα εκτιμούμε με τα μέχρι τώρα βέβαια προγνωστικά στοιχεία, σαν τάση το δίνουμε αυτό, ότι το Πάσχα δε θα έχουμε κάποιο έτσι αξιόλογο πρόβλημα από πλευράς καιρικών φαινομένων», κατέληξε.