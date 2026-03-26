Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα

Η πρόγνωση του καιρού της Μεγάλης Εβδομάδας από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open

Λίγες μόνο ώρες αναμένεται να διαρκέσει ο ανοιξιάτικος καιρός, αφού αναμένεται νέα κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες, με αστάθεια, βροχές και κρύο που θα διαρκέσουν έως και τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

«Η αιτία της παρατεταμένης αστάθειας εντοπίζεται σε ένα πεδίο υψηλών πιέσεων στη Δυτική Ευρώπη, το λεγόμενο “ατμοσφαιρικό βουνό”. Αυτό λειτουργεί σαν εμπόδιο, αναγκάζοντας τα βαρομετρικά χαμηλά να κινούνται προς την ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα, φέρνοντας μαζί τους ψυχρότερες αέριες μάζες, βροχές και καταιγίδες», σχολίασε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Σύντομη άνοιξη μέχρι τη νέα κακοκαιρία

Σήμερα, Πέμπτη, η ημέρα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν τοπικά, κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, όμως, νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα αρχίσει να επηρεάζει τα δυτικά τμήματα της χώρας, φέρνοντας βροχές και πιθανές καταιγίδες.

Οι άνεμοι στρέφονται σε νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Παράλληλα, μεταφέρουν πιο υγρές αλλά και θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, τιμές λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Από την Παρασκευή, όμως, η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Μακεδονία. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα.

Σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένονται και χιονοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά έντονα φαινόμενα και μικροπλημμύρες.

Το Σάββατο θα υπάρξει πρόσκαιρη βελτίωση σε κάποιες περιοχές, ωστόσο νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική και νότια χώρα, με έμφαση σε Κρήτη, Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αλλά η αστάθεια θα παραμείνει τοπικά.

Καιρός: Ασταθής ο καιρός μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, αναμένονται βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και ισχυροί άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, προς τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας, ο καιρός αναμένεται να σταθεροποιηθεί, με πιο ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας, οδηγώντας σε πιο ανοιξιάτικο σκηνικό ενόψει Πάσχα.