Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι ευνοϊκές για το ψήσιμο του οβελία

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα 27/3 από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι λόγω της κακοκαιρίας Deborah, με πτώση θερμοκρασίας.
  • Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, οι θερμοκρασίες θα είναι 1-3 βαθμούς χαμηλότερες από το φυσιολογικό, με αυξημένες βροχοπτώσεις.
  • Ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος μέχρι τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά πιθανή βελτίωση προς το Πάσχα.
  • Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κρύο και βροχές, απαιτώντας ζεστά ρούχα και ομπρέλες.
  • Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς η κακοκαιρία Deborah αναμένεται να φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα. Την ίδια ώρα, δυσοίωνα είναι και τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό το Πάσχα, καθώς δείχνουν να επικρατεί καιρική αστάθεια και τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, το διάστημα από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου), οι θερμοκρασίες θα είναι 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερες από το φυσιολογικό. Παράλληλα, αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις, της τάξης των 10 έως 30 mm πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

«Ο καιρός του Πάσχα δε φαίνεται να είναι απόλυτα σύμμαχος, υπό την έννοια ότι δε διαφαίνεται ένα καθαρά ανοιξιάτικο σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια», σημειώνει ο μετεωρολόγος, τονίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη εκτίμηση και όχι για τελική πρόγνωση.

Θοδωρής Κολυδάς: «Πιο δροσερό και υγρό το επόμενο δεκαπενθήμερο» 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σε ανάρτησή του σημειώνει ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα κυλήσουν με συνθήκες «πιο δροσερές και υγρές». 

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, οι πιθανότητες για βροχές είναι αυξημένες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλές επίπεδα.


«Καθώς το φετινό Πάσχα πέφτει νωρίς (12 Απριλίου), οι μεταβατικές ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες είναι αναμενόμενες, όμως οι ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έναν καιρό που θα απαιτεί σίγουρα πιο ζεστά ρούχα και ομπρέλες. Τα προγνωστικά στοιχεία θα επικαιροποιούνται καθημερινά όσο πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα», διευκρινίζει ο κ. Κολυδάς.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Με ήπιες συνθήκες προς το Πάσχα»

Τέλος ο Κλέαρχος Μαρουσάκης από την πλευρά του σημειώνει πως το σκηνικό μέχρι και τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας θα είναι άστατο, με βροχές, καταιγίδες και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ωστόσο, προς τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας, ο καιρός αναμένεται να σταθεροποιηθεί, με πιο ήπιες συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας, οδηγώντας σε πιο ανοιξιάτικο σκηνικό ενόψει Πάσχα.

Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, το σκηνικό του Πάσχα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αναμένεται πιο ήπιο και ευνοϊκό, επιτρέποντας το παραδοσιακό σούβλισμα και τις εξορμήσεις χωρίς σημαντικά προβλήματα από τον καιρό.

Καιρός: Η Deborah φέρνει ισχυρές καταιγίδες και κρύο

Για σήμερα, Παρασκευή, η κακοκαιρία Deborah πλήττει ήδη από τα ξημερώματα τη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. 

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένεται να πέσουν σε 3 ζώνες.

Η δυτική Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ψυχρού μετώπου ενώ από το Σάββατο το μεσημέρι έως και το πρωί της Κυριακής, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Νότιες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα πληγούν από το Σάββατο έως το πρωί της Κυριακής.

Όσον αφορά στην Αττική, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το λεκανοπέδιο από σήμερα το μεσημέρι και απόγευμα. 

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί επίσης ότι την 1η Απριλίου νέα ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά θα χτυπήσει και πάλι την χώρα.

Προσοχή εφιστά και ο Θοδωρής Κολυδάς, καθώς η κακοκαιρία Deborah αναμένεται να φέρει έντονα φαινόμενα, με μεγάλα ύψη βροχής και στην Αττική. 

Ο καιρός σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται σήμερα, Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΜΥ. 

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και πιθανώς στην Κρήτη. 

Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και κυρίως το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά στη Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και στη Θράκη από το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο να είναι πρόσκαιρα έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες, σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 28.03.2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 29.03.2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 30.03.2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη 31.03.2026

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το μεσημέρι θα αυξηθούν κα στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια 7 πιθανώς 8 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.

