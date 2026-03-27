Καιρός: Προειδοποίηση για πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας»

Τι αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα, με πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας» την Τρίτη και Τετάρτη.
  • Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και σφοδρούς ανέμους.
  • Η πιθανότητα σχηματισμού μετεωρολογικής βόμβας εκτιμάται στο 25%, με πιθανές επιπτώσεις όπως πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.
  • Τα φαινόμενα αναμένονται να ξεκινήσουν από την Τρίτη και να κορυφωθούν την Τετάρτη.
  • Συνιστάται προσοχή στους πολίτες λόγω των πιθανών εκτεταμένων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Μετά από την κακοκαιρία Deborah, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας από την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του προειδοποιεί για την πιθανότητα σχηματισμού μετεωρολογικής βόμβας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη. 

Σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει ότι τις επόμενες ώρες, αλλά και τις επόμενες μέρες, έως και το Σαββατοκύριακο, αναμένονται κατά τόπους βροχές, χωρίς όμως τα φαινόμενα να προκαλούν ανησυχία. 

μετεωρολογική βόμβα

«Από τη Δευτέρα, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει μία πρόσκαιρη ύφεση, με περιορισμό των φαινομένων και αρκετά μεγάλη βελτίωση. Ωστόσο, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη από την Τρίτη και στη συνέχεια», αναφέρει ο μετεωρολόγος και συνεχίζει:

«Εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία - και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων - υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη - Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται “Μετεωρολογική βόμβα” (το ακραίο σενάριο)».

Τι σημαίνει αυτό; Όπως εξηγεί πρόκειται για ένα οργανωμένο και ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου, το οποίο καθώς θα προσεγγίζει τη χώρα μας από τα δυτικά και αντλώντας ενέργεια από τα θαλάσσια τμήματα από τα οποία θα περάσει την Τρίτη και την Τετάρτη, ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντική πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο κέντρο του (περίπου από 10 έως και ακόμα άνω των 20 hPa μέσα σε 24 ώρες).

«Αν συμβεί αυτό, θα είναι ένα χαρακτηριστικό που θα το κατατάξει στην κατηγορία των πολύ ισχυρών βαρομετρικών ή ακόμα και -στο ακραίο σενάριο- της “Μετεωρολογικής βόμβας”, σε περίπτωση που υποχωρήσει η πίεση κατά 24 hPa μέσα σε 24 ώρες στο κέντρο του χαμηλού. Αυτό όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Σύμφωνα με όλα τα τρεξίματα των βασικών παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, η πιθανότητα του ακραίου σεναρίου, δηλαδή του σχηματισμού Μετεωρολογικής βόμβας βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου στο 25%. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και αν αυτό συμβεί, θα είναι μια καιρική εξέλιξη που ασφαλώς και έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το πρωτοφανές», σημειώνει ο κ. Καλλιάνος.

Καιρός: Πιθανές επιπτώσεις αν επιβεβαιωθεί το σενάριο της «μετεωρολογικής βόμβας»

Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό οι πιθανές επιπτώσεις είναι:

  • Ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δύναται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Σφοδροί άνεμοι που ενδέχεται να προκαλέσουν γενικευμένα προβλήματα.
  • Τοπικά έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας.
  • Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Τα φαινόμενα, αν επιβεβαιωθούν τα δεδομένα, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά από την Τρίτη, με κορύφωση κυρίως μέσα στην Τετάρτη. 

Ο κ. Καλλιάνος εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, όπως:

Πλημμυρικά φαινόμενα σε αστικές και ευάλωτες περιοχές αλλά και στην περιφέρεια.

  • Υπερχείλιση ρεμάτων και χειμάρρων.
  • Κατολισθήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
  • Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές από τους ισχυρούς ανέμους.
  • Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (ολισθηρότητα, περιορισμένη ορατότητα).
  • Διακοπές ρεύματος ή επικοινωνιών σε τοπικό επίπεδο.
  • Προβλήματα σε θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες.
  • Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Ασφαλέστερη πρόγνωση θα μπορεί να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς τα στοιχεία θα επικαιροποιούνται συνεχώς. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DEBORAH
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΜΒΑ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top