Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι

Ο δράστης αναζητείται μετά την επίθεση στους Αμπελόκηπους

Το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για την επίθεση με τσεκούρι σε βάρος αστυνομικού
Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 35χρονου που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον γιο γνωστής Ελληνίδας δημοσιογράφου, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αρχές. 

Όλα συνέβησαν στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 35χρονου στην οδό Ροστοβίου, για να τον οδηγήσουν για ακούσια νοσηλεία, μετά από σχετική εισαγγελική εντολή.

Ο 35χρονος, ωστόσο, αντέδρασε και επιτέθηκε με τσεκούρι στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας έναν εξ΄αυτών ελαφρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. 

Ο δράστης αμέσως μετά την επίθεση διέφυγε και αναζητείται από την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ένα άτομο με πολλά ψυχιατρικά προβλήματα, που μπορεί να γίνει επικίνδυνος και για τους ίδιους αλλά και για τον εαυτό του.

