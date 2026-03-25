Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»

Η ερμηνεύτρια μιλά για την περίοδο που νόμιζε ότι «έχασε» τη φωνή της

25.03.26 , 20:04 Συναγερμός στην Πεύκη
25.03.26 , 19:27 Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
25.03.26 , 19:05 BMW: Η σημασία που δίνει στην ποιότητα του αέρα στην καμπίνα
25.03.26 , 18:22 Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια
25.03.26 , 18:12 Citroen: Η δέσμευση της για το ABB FIA Formula E World Championship
25.03.26 , 17:56 Τα δύο σενάρια για τον κατώτατο μισθό: Ποια ποσά «κλειδώνουν» για αυξήσεις
25.03.26 , 17:55 Ιράν: «Όχι» στο σχέδιο Τραμπ - Οι 5 όροι που θέτει για το τέλος του πολέμου
25.03.26 , 17:15 Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ
25.03.26 , 16:43 Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές δύο γυναίκες από έκρηξη σε σπίτι
25.03.26 , 16:01 Φωτιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα Κεφαλονιάς
25.03.26 , 15:47 Πειραιάς: Αυτός είναι ο Δράκος που συνελήφθη
25.03.26 , 15:33 Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτός είναι ο άνθρωπος που του έδωσε το Ευαγγέλιο
25.03.26 , 15:16 Τούνη: Η εντυπωσιακή ανθοδέσμη από τον σύντροφό της - «Πόσο τυχερή νιώθω»
25.03.26 , 14:41 Το Ιράν υποστηρίζει ότι επιτέθηκε στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln
25.03.26 , 14:12 Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή - Τι συνέβη;
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Τσιμτσιλή: Ετοίμασε στην κουζίνα της την αγαπημένη συνταγή των παιδιών της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τις κόρες της
Eurovision 2026: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό ο Akylas
Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Ευσταθία Τσαπαρέλη: O παππούς- μέντορας, το μπιλιάρδο & η μητρότητα στα 25
Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή - Τι συνέβη;
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χάρις Αλεξίου μίλησε για τη ζωή της και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, από την απώλεια του πατέρα της μέχρι την επιτυχία της.
  • Αναφέρθηκε σε μια περίοδο που πίστευε ότι είχε χάσει τη φωνή της και σε συμβουλές που έλαβε από τη Δήμητρα Γαλάνη και Γάλλο γιατρό.
  • Ο γιατρός της είπε ότι οι φωνητικές της χορδές είναι υγιείς και ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι ψυχολογικό.
  • Από το 2020 έχει περιορίσει τις εμφανίσεις της, αλλά συμμετέχει στη σειρά «Maestro» και θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Τζένη Τζένη».

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4», όπου έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν.

Χάρις Αλεξίου: Το λεωφορείο της παρέας, η τούρτα και οι αμέτρητες ευχές

Η σπουδαία ερμηνεύτρια θυμήθηκε τα νεανικά της χρόνια και παραδέχτηκε πως στάθηκε τυχερή στη ζωή της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Άλλαξα τη ζωή μου αρκετές φορές. Από παιδάκι 8 χρονών ήρθα στην Αθήνα με την οικογένειά μου, μετά που χάσαμε τον μπαμπά μου και άρχισε η πιο σκληρή ζωή της επιβίωσης. Φύγαμε από ένα αγροτικό περιβάλλον που ο μπαμπάς με αυτό ασχολούνταν και ήρθαμε εδώ. Η μαμά μου, που δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή της, βγήκε να μας συντηρήσει», είπε αρχικά η Χάρις Αλεξίου.

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ φτωχή γιατί ήταν όλοι φτωχοί. Σκεφτόμουν ότι πρέπει κι εγώ να δουλέψω, να έχω ένα ωραίο σπίτι, να παντρευτώ ένα ωραίο παλικάρι, να κάνω παιδιά. Ήμουν τυχερή γιατί και το ωραίο παλικάρι βρήκα και το παντρεύτηκα και η επιτυχία ήρθε νωρίς και μάνα έγινα και προκοπή έκανα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κέρδισα πολλά περισσότερα από αυτά που θα τολμούσα να ονειρευτώ», εξομολογήθηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ την Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Χαρούλα Αλεξίου: Η ηλικία, οι γάμοι, ο καρκίνος και η υιοθεσία του γιου της 

Η Χάρις Αλεξίου μίλησε για τη ζωή της στο «Στούντιο 4»

Η ίδια αναφέρθηκε στην περίοδο που νόμιζε ότι «έχασε» τη φωνή της, αποκαλύπτοντας ότι απευθύνθηκε σε γιατρό, ο οποιός της είπε το ίδιο πράγμα που της είχε πει και η Δήμητρα Γαλάνη: «Όταν σταμάτησα να τραγουδάω, η Δήμητρα Γαλάνη μου είπε κάτι φοβερό. Είπα “δεν θα ξανατραγουδήσω, η φωνή μου δεν με ακούει” και μου λέει “α ρε φύγε από εδώ, ψυχολογικό είναι, δεν θες κι γι’ αυτό”. Πάω σε έναν Γάλλο γιατρό, μου λέει “εγώ δεν βλέπω τίποτα στον λαιμό σας, έχετε τις χορδές μιας 18χρονης” και με ρωτάει “μήπως είναι ψυχολογικό;”. Λέω “καλέ εμείς επειδή ήμασταν γεμάτες ψυχολογικά τραγουδούσαμε τόσο καλά, τώρα θα μου πεις εσύ ότι έχω ψυχολογικά; Εγώ με αυτά μεγάλωσα;”»

Το 2020, η Χάρις Αλεξίου ανακοίνωσε ότι σταματά το τραγούδι, κάνοντας από τότε μόνο κάποιες σποραδικές εμφανίσεις. Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό -και όχι μόνο- κοινό την απολαμβάνει στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro», όπου εντυπωσιάζει με τις υποκριτικές της ικανότητες. 

Από τις 23 Απριλίου θα βρίσκεται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση «Τζένη Τζένη», στην οποία θα υποδύεται τη Ντιάνα Κασανδρή.

