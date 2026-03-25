Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4», όπου έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια θυμήθηκε τα νεανικά της χρόνια και παραδέχτηκε πως στάθηκε τυχερή στη ζωή της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Άλλαξα τη ζωή μου αρκετές φορές. Από παιδάκι 8 χρονών ήρθα στην Αθήνα με την οικογένειά μου, μετά που χάσαμε τον μπαμπά μου και άρχισε η πιο σκληρή ζωή της επιβίωσης. Φύγαμε από ένα αγροτικό περιβάλλον που ο μπαμπάς με αυτό ασχολούνταν και ήρθαμε εδώ. Η μαμά μου, που δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή της, βγήκε να μας συντηρήσει», είπε αρχικά η Χάρις Αλεξίου.

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ φτωχή γιατί ήταν όλοι φτωχοί. Σκεφτόμουν ότι πρέπει κι εγώ να δουλέψω, να έχω ένα ωραίο σπίτι, να παντρευτώ ένα ωραίο παλικάρι, να κάνω παιδιά. Ήμουν τυχερή γιατί και το ωραίο παλικάρι βρήκα και το παντρεύτηκα και η επιτυχία ήρθε νωρίς και μάνα έγινα και προκοπή έκανα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κέρδισα πολλά περισσότερα από αυτά που θα τολμούσα να ονειρευτώ», εξομολογήθηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ την Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Η Χάρις Αλεξίου μίλησε για τη ζωή της στο «Στούντιο 4»

Η ίδια αναφέρθηκε στην περίοδο που νόμιζε ότι «έχασε» τη φωνή της, αποκαλύπτοντας ότι απευθύνθηκε σε γιατρό, ο οποιός της είπε το ίδιο πράγμα που της είχε πει και η Δήμητρα Γαλάνη: «Όταν σταμάτησα να τραγουδάω, η Δήμητρα Γαλάνη μου είπε κάτι φοβερό. Είπα “δεν θα ξανατραγουδήσω, η φωνή μου δεν με ακούει” και μου λέει “α ρε φύγε από εδώ, ψυχολογικό είναι, δεν θες κι γι’ αυτό”. Πάω σε έναν Γάλλο γιατρό, μου λέει “εγώ δεν βλέπω τίποτα στον λαιμό σας, έχετε τις χορδές μιας 18χρονης” και με ρωτάει “μήπως είναι ψυχολογικό;”. Λέω “καλέ εμείς επειδή ήμασταν γεμάτες ψυχολογικά τραγουδούσαμε τόσο καλά, τώρα θα μου πεις εσύ ότι έχω ψυχολογικά; Εγώ με αυτά μεγάλωσα;”»

Το 2020, η Χάρις Αλεξίου ανακοίνωσε ότι σταματά το τραγούδι, κάνοντας από τότε μόνο κάποιες σποραδικές εμφανίσεις. Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό -και όχι μόνο- κοινό την απολαμβάνει στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro», όπου εντυπωσιάζει με τις υποκριτικές της ικανότητες.

Από τις 23 Απριλίου θα βρίσκεται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση «Τζένη Τζένη», στην οποία θα υποδύεται τη Ντιάνα Κασανδρή.