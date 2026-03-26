Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς

Διέφυγε και τον αναζητούν οι αρχές - Ένας τραυματίας

26.03.26 , 14:10 Τατιάνα Στεφανίδου: Για shopping στην Κηφισιά με casual εμφάνιση
26.03.26 , 13:58 Άση Μπήλιου: Μια ωραία αστρολογικά ημέρα η σημερινή - Οι θετικές όψεις
26.03.26 , 13:46 Το viral ζεϊμπέκικο νεαρού χορευτή στο Σύνταγμα την 25η Μαρτίου
26.03.26 , 13:07 Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή τούρτα για τα 8α γενέθλια του γιου της
26.03.26 , 13:05 Πώς να φτιάξετε την πιο τέλεια μακαρονοσαλάτα!
26.03.26 , 13:01 Η Σκορδά αποχώρησε από την εκπομπή - «Έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας»
26.03.26 , 13:00 StarLight - Παναγιώτης Τιμογιαννάκης: «Το σινεμά είναι κάτι υπαρξιακό...»
26.03.26 , 12:41 Βουλιαγμένη: «Χάσαμε το παιδί μας» - Συγκλονίζει η μητέρα του 34χρονου δύτη
26.03.26 , 12:34 «Βόμβα» στο MasterChef: Δύο αποχωρήσεις σε ένα επεισόδιο!
26.03.26 , 11:58 Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
26.03.26 , 11:49 Αυτά είναι τα πιο trendy hair accessories της φετινής άνοιξης!
26.03.26 , 11:48 Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι τρυφερές ευχές στην Εύα. «Έλιωσε» το Instagram
26.03.26 , 11:48 H τραγική ιστορία της 25χρονης Νοέλια που κάνει ευθανασία στην Ισπανία
26.03.26 , 11:45 Ζήνα Κουτσελίνη: Ανέβασε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία
26.03.26 , 11:30 Λάκης Γαβαλάς: Οι τηλεοπτικές προτάσεις και η δέσμευση
MasterChef: «Ακυρώνεται η προσπάθεια και αποχωρείς από τον διαγωνισμό»
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του σε βίντεο
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια
H τραγική ιστορία της 25χρονης Νοέλια που κάνει ευθανασία στην Ισπανία
Βουλιαγμένη: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 34χρονο δύτη – Τα τρία σενάρια
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Αμπελόκηποι: Επίθεση Με Τσεκούρι Σε Αστυνομικούς
  • Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με τσεκούρι από ψυχασθενή στους Αμπελόκηπους.
  • Η επίθεση συνέβη κατά την εκτέλεση εισαγγελικής εντολής για μεταφορά του δράστη σε ψυχιατρικό κατάστημα.
  • Ο δράστης χτύπησε έναν αστυνομικό στο κεφάλι, προκαλώντας του επιφανειακό τραυματισμό.
  • Μετά την επίθεση, ο άνδρας διέφυγε και αναζητείται από τις αρχές.
  • Ο δράστης έχει ιστορικό ψυχικών προβλημάτων και έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Επίθεση με τσεκούρι από άτομο που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά ζητήματα, δέχθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι πήγαν σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους για να εκτελέσει εισαγγελική εντολή.

27χρονος ψυχασθενής σκότωσε ηλικιωμένο: «Ο Θεός μου είπε να το κάνω»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο αστυνομικοί πήγαν σε σπίτι στην οδό Ροστοβίου, μετά από εισαγγελική εντολή να οδηγηθεί ο δράστης σε ψυχιατρικό κατάστημα. 

Ηράκλειο: Άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και παιδί

Εκείνος άνοιξε ξαφνικά την πόρτα, κραδαίνοντας ένα τσεκούρι και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Ο άνδρας χτύπησε τον έναν, προκαλώντας του ευτυχώς ένα επιφανειακό τραυματισμό στο κεφάλι. Στη συνέχεια κατάφερε να το σκάσει και αναζητείται από τις αρχές. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για άτομο με σοβαρά ψυχικά προβλήματα, που έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές.

