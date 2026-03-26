Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς

Επίθεση με τσεκούρι από άτομο που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά ζητήματα, δέχθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι πήγαν σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους για να εκτελέσει εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο αστυνομικοί πήγαν σε σπίτι στην οδό Ροστοβίου, μετά από εισαγγελική εντολή να οδηγηθεί ο δράστης σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Εκείνος άνοιξε ξαφνικά την πόρτα, κραδαίνοντας ένα τσεκούρι και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Ο άνδρας χτύπησε τον έναν, προκαλώντας του ευτυχώς ένα επιφανειακό τραυματισμό στο κεφάλι. Στη συνέχεια κατάφερε να το σκάσει και αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για άτομο με σοβαρά ψυχικά προβλήματα, που έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές.