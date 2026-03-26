Ακης Πετρετζίκης: Ο γιος του, Αχιλλέας είναι ο πιο cute τσολιάς!

Ο πιο stylish μικρός της 25ης Μαρτίου είναι εδώ

Ο Άκης Πετρετζίκης έγινε 42 ετών! Η χιουμοριστική τούρτα από τους συνεργάτες του
Με άρωμα Ελλάδας, ο μικρός Αχιλλέας, γιος του Άκη Πετρετζίκη, έκλεψε τις εντυπώσεις ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Ο γλυκύτατος πρωταγωνιστής της φωτογραφίας ποζάρει με παραδοσιακή φορεσιά, αποδεικνύοντας πως το στυλ δεν έχει ηλικία.

Το κλασικό λευκό σύνολο συνδυάζεται με εντυπωσιακό μπορντό γιλέκο γεμάτο περίτεχνα κεντήματα, ενώ το κόκκινο φέσι ολοκληρώνει την εικόνα με αυθεντικό χαρακτήρα. 

Με ανεπιτήδευτη άνεση και χαμόγελο, ο γιος του γνωστού σεφ δείχνει να απολαμβάνει τον ρόλο του, χαρίζοντας ένα στιγμιότυπο που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη αισθητική.

«Χρόνια πολλά από εμάς», έγραψε στη λεζάντα ο Άκης Πετρετζίκης.

Αχιλλέας Πετρετζίκης

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στα social media, συγκέντρωσε αμέσως likes και σχόλια, με τους followers να αποθεώνουν τόσο το στιλ όσο και τη χαριτωμένη παρουσία του μικρού. Γιατί τελικά, η νέα γενιά ξέρει να γιορτάζει… με στιλ.

Γενέθλια με εντυπωσιακή τούρτα

Πρόσφατα, ο αγαπημένος σεφ έσβησε σήμερα 42 κεράκια σε μια εντυπωσιακή διώροφη τούρτα με την επιγραφή «I Survived», που του πρόσφεραν οι συνεργάτες του, κάνοντάς του έκπληξη. 

«Σήμερα έγινα 42. Και οι εκπλήξεις στο γραφείο από την ομαδάρα μου… δεν είχαν τελειωμό  Μια τέλεια τούρτα – για να μου θυμίζει πως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα. Μια σούπερ κάρτα γεμάτη ευχές. Και ένα challenge που με γύρισε 10 χρόνια πίσω για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου: να κόψω 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα! Τι λέτε; Τα κατάφερα;  Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές», έγραψε ο Άκης Πετρετζίκης.

«I Survived»: Ο Άκης Πετρετζίκης γιόρτασε τα 42α γενέθλιά του

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Άκη Πετρετζίκη

Ο Άκης Πετρετζίκης υπέστη ένα σοκαριστικό ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων την ταξιδιωτικής του εκπομπής, «Akis Food Tour».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο γνωστός σεφ αποκάλυψε ότι έπεσε από το άλογο στο οποίο επέβαινε, με αποτέλεσμα να ραγίσει ένα πλευρό του, καταγράφοντας τη στιγμή της πτώσης.

«Καλημέρα σε όλους. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι γιατί είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω. Βαριέμαι. Ε, και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Οπότε στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος, πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα. Τώρα πώς το ‘παθα; Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο είχαμε γύρισμα, στο Αkis Food Tour, και τελευταίο θέμα το Σάββατο πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει. Αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… δείτε τι έπαθα» λέει ο Άκης Πετρετζίκης στο βίντεό του και στη συνέχεια δείχνει τα πλάνα από τη στιγμή που πέφτει από το άλογο.

 

ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ
25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
