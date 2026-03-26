Ολυμπιακός: Σε αναζήτηση νέου πλέι μέικερ - Συζητά με δύο κορυφαία ονόματα!

Ο Ολυμπιακός έχασε από τη Βαλένθια με τελικό σκορ 85-84, για τον επιπλέον λόγο ότι η ομάδα πήρε ελάχιστα πράγματα από τους πλέι-μέικερ της. Ο Ουόκαπ κινήθηκε στη μετριότητα, ο Νιλικίνα ήταν ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ο Μόρις ήταν άφαντος. Και γενικά ο Μόρις είναι άφαντος αν εξαιρέσει κανείς το πολύ καλό ματς που έκανε στο «Telekom Center» και είχε βοηθήσει τον Ολυμπιακό να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Βέβαια είχε και έναν τραυματισμό, που τον άφησε εκτός για παραπάνω από ένα μήνα, αλλά αυτός ο Μόρις δεν έχει καμία σχέση με τον Μόρις, που ήταν στο ΝΒΑ και στο πλευρό του Νίκολα Γιόκιτς.

