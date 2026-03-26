Ελένη Χατζίδου: Τραγουδάει μαζί με τον πατέρα της και συγκινεί

Μπορεί η Ελένη Χατζίδου να βρίσκεται καθημερινά στο πλατό του BreakfastStar παρέα με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, ωστόσο, δεν έχει αφήσει τη μεγάλη της αγάπη που είναι το τραγούδι.

Βαθιά συγκινημένη, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια παρουσίασε το νέο της ντουέτο με τον πατέρα της, Τριαντάφυλλο Χατζίδη, με τον τίτλο Άκου Πατέρα.

«Αχ, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε... τώρα είναι πραγματικά τα πολύ δικά μας. Είναι ένα τραγούδι, παιδιά, που κυκλοφόρησε χθες το βράδυ, με το που άλλαξε η μέρα, σε όλες τις πλατφόρμες, Spotify και τα λοιπά. Ντουέτο με τον πατερούλη μου, τον αγαπημένο. Ένα συγκινητικό τραγούδι, ένα τραγούδι με το οποίο θέλω να του πω ευχαριστώ για όλα όσα μου έχει προσφέρει. Και νομίζω ότι θα ταυτιστεί πολύ ο κόσμος, γιατί όλοι θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ και να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον μπαμπά μας. Οπότε είναι αυτό το τραγούδι, λοιπόν. Από τη Heaven Music να πω, ότι είναι η νέα μου εταιρεία μετά από 13 χρόνια, έχω νέα δισκογραφική οικογένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ», είπε η Ελένη αφότου έπαιξε ένα κομμάτι από το τραγούδι στον «αέρα».

«Ο μπαμπάς μου τραγουδάει. Έτσι; Είναι ρεμπέτης, είναι τραγουδιστής έτσι από τα παλιά. Είχε την ευκαιρία κάποια στιγμή να προχωρήσει με την καριέρα του... Δεν ξέραμε ποτέ πού θα είχε φτάσει, αλλά είχε μια πρόταση από μια μεγάλη τραγουδίστρια της εποχής. Είχε γνωρίσει τη μαμά μου, είχε παντρευτεί, οπότε δεν το... σου λέει "εγώ θα αφιερωθώ στην οικογένειά μου, θα κάνω αυτό". Και το άφησε πίσω λίγο αυτό», πρόσθεσε.

«Να μου επιτρέψεις να πω κάτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς οι μπαμπάδες είμαστε λίγο αδικημένοι. Είμαστε λίγο αδικημένοι κι είναι πολύ όμορφο αυτό που φτιάξατε και αυτό που κάνατε. Και να σου πω και κάτι; Πολύ χαρά θα είχα και πολύ περήφανος θα ήμουνα... αν και εμένα η Μελίτα, μετά από κάποια χρόνια, μου αφιέρωνε ένα τέτοιο τραγούδι. Και θα σου αποκαλύψω και κάτι που δεν το γνώριζες, γιατί ήμουν κι εγώ εκεί. Υπήρξε μία στιγμή όπου η Ελένη ήταν μέσα, και ήμουν με τον πεθερό μου εγώ λίγο πιο δίπλα... Είναι η πρώτη φορά που είδα τον πεθερό μου σχεδόν να γονατίζει. Λύγισε ο άνθρωπος. Λύγισε από συγκίνηση, δάκρυσε και έκλαιγε με λυγμούς», σχολίασε με τη σειρά του ο Ετεοκλής Παύλου.

«Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ, και στο στούντιο... δηλαδή, καλά, εγώ όταν το πρωτοάκουσα... να πω τον δημιουργό. Είναι ο Κυριάκος ο Γαληνός, που έχει γράψει και τους τίτλους της εκπομπής μας στο δικό μας... πρεμιέρα... Κι είναι ένας δημιουργός που γράφει έτσι αυτοβιογραφικά, οπότε του διηγήθηκα, του είπα ότι, ξέρεις, ο μπαμπάς μου είναι τραγουδιστής, είχα τη σκέψη ότι δεν έχει κάνει δισκογραφία, είναι κάτι που το άφησε στην ουσία για εμάς, για την οικογένειά του. Και θα ήθελα να κάνουμε κάτι και να το αφιερώσω... και όλος ο κόσμος αυτό που θέλει να το δώσει στη συνέχεια... με την καρδιά του, στο δικό του άνθρωπο, στο δικό του πατέρα, ο καθένας. Και μου το έγραψε, μόλις το άκουσα... εντάξει, λύγισα, κι ο μπαμπάς μου, κλάματα, κακό εκεί στο στούντιο που μας βλέπετε τώρα... γιατί είναι η στιγμή που γράφαμε κιόλας, πραγματικά το λέω, δηλαδή την ίδια στιγμή. Δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τα δάκρυα, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να το γράψουμε», αποκάλυψε η Ελένη.

«Να πω και κάτι που σκέφτηκα, γιατί εγώ πατέρα δεν έχω... Ο πατέρας μου πέθανε μικρός... Σκέφτομαι, τι θα του αφιέρωνα, και πόσο από τα λόγια αυτά θα με άγγιζαν αν ζούσε, και αν είχαμε όλη τη ζωή αυτή που δεν την είχαμε τελικά γιατί έφυγε όταν ήμουνα έξι χρονών. Πόσο θα ήθελα να μπορώ κι εγώ να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στον δικό μου πατέρα... Κι ας μην είναι στη ζωή», είπε πολύ συγκινημένος ο Ετεοκλής Παύλου.

Αφού ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές, είδαμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιντεοκλίπ, με την παρέα του Breakfast να στέλνει τα δικά της φιλιά στους μπαμπάδες τους! Το Άκου Πατέρα θα κάνει πρεμιέρα στις 15.00 στο YouTube.

