Ετεοκλής Παύλου: «Έχω πιάσει τον εαυτό μου να κλαίει. Είναι τεράστια πληγή»

Όσα αποκάλυψε για το ατύχημα που είχε σε ηλικία 23 ετών

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε για το σοκαριστικό ατύχημα που του στοίχισε το πόδι του το 2013, κατά τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής.
  • Αναφέρθηκε στην ψυχολογική του κατάσταση, λέγοντας ότι κουβαλά πάντα τον πόνο και τις αναμνήσεις από το ατύχημα.
  • Εξέφρασε ότι έχει πιάσει τον εαυτό του να κλαίει ξαφνικά, θυμούμενος το σοβαρό περιστατικό.
  • Το ατύχημα προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία και γάγγραινα, οδηγώντας σε ακρωτηριασμό μέρους του ποδιού του.
  • Ο Ετεοκλής τόνισε ότι η πληγή από το ατύχημα δεν κλείνει ποτέ, αλλά βρίσκει τρόπους να συνηθίζει τον πόνο.

Την αποκάλυψη για το σοκαριστικό ατύχημα που είχε η Ανθή Βούλγαρη και την πίστη της στον Θεό που τη βοήθησε, σχολίασαν το πρωί της Δευτέρας στο Breakfast@Star.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου, αφού είχε ένα εξίσου σοκαριστικό ατύχημα που του στοίχισε το πόδι του: «Θα σου πω τι πιστεύω. Δεν είναι τώρα κανόνας, νόρμα, αυτό, υπάρχει, είναι, είναι ανάγκη να ξεχάσεις κάποια πράγματα. Είναι ανάγκη να ξεχάσεις, είναι μια άμυνα, που τη νιώθεις ρε παιδί μου, να θες να προχωρήσεις, όμως ξεχνάς αλλά το συναίσθημα και το μάθημα που πήρες κι όλο αυτό που βίωσες, σου μένει σαν αποσκευή, δηλαδή, είναι ένα όπλο που το έχεις». 

«Το θυμάσαι, το κουβαλάς;», τον ρώτησε η Μαίρη Αργυριάδου για το περιστατικό που του σημάδεψε τη ζωή. «Πάντα το κουβαλάς. Σε ό,τι κάνεις καθημερινά. Θες να σου πω κάτι τώρα σε προσωπικό επίπεδο; Έχω πιάσει τον εαυτό μου να κλαίω μια άσχετη στιγμή. Άσχετη στιγμή, τελείως. Να είμαι όλα καλά, να είμαι χαρούμενος, και να με πιάνουν δάκρυα, και να κλαίω, για κάτι που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, που θυμήθηκα ένα συναίσθημα που είχα νιώσει, κι όταν μου είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Το δικό μου σοβαρό ατύχημα τώρα, καταλαβαίνεις, σε αυτό αναφέρομαι», της απάντησε ο Ετεοκλής.

«Μήπως βγάζει και μία κρυφή δύναμη κάποια στιγμή επειδή έχεις περάσει κάτι τόσο σοκαριστικό; Δηλαδή, θέλω να πω, σου αφήνει κάτι, σε μια, επίσης, δύσκολη, να πεις έχω περάσει κι αυτό, τι να μου πει αυτό που ζω τώρα ας πούμε», τον ρώτησε ο Κωνσταντίνος Ντάφλος. «Όχι, σου αφήνει μια πληγή τεράστια που δεν κλείνει ποτέ. Απλά βρίσκεις τρόπους να συνηθίζεις τον πόνο. Αυτό, θεωρώ εγώ, ότι είναι έτσι...», απάντησε ο παρουσιαστής.

Θυμίζουμε ότι το ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή συνέβη το 2013, όταν ήταν 23 ετών. Ο Ετεοκλής βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή κατά τη διάρκεια μιας ένοπλης συμπλοκής (ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ τρίτων) έξω από ένα νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως υποδοχή. Μια σφαίρα τον πέτυχε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του μεγάλη βλάβη. Παρέμεινε στην εντατική για περίπου έναν μήνα, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.  

Λόγω της σφαίρας προκλήθηκε εσωτερική αιμορραγία και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος, τα οποία οδήγησαν σε γάγγραινα στο δεξί του πόδι. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό μέρους του δεξιού του ποδιού προκειμένου να σωθεί η ζωή του.

