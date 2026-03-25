MasterChef: Η ψηφοφορία των καλεσμένων και η σιγουριά του Χάρη για τη νίκη

Οι δύο μπριγάδες είχαν δύσκολη αποστολή στη σημερινή ομαδική δοκιμασία!

MasterChef: Οι μπριγάδες μαγείρεψαν για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

«Κόκκινοι» και «μπλε» μαγείρεψαν για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Πολλοί από τους καλεσμένους ήταν παιδιά, τα οποία δοκίμασαν χορτοφαγικές συνταγές. Κάποιες λέξεις, όπως το αραντσίνι και το τόφου, τους ήταν εντελώς άγνωστες, με τους κριτές να αναλαμβάνουν να τους λύσουν τις απορίες.

Ο Χάρης είναι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα: «Τα παιδάκια έτρωγαν και λέω “ρε φίλε, κοίτα εδώ με τι λαχτάρα τα τρώνε” και λέω “αυτοί είναι δικοί μας”. Κοιτάω τους κόκκινους και λέω “το έχετε χάσει το παιχνίδι”», δήλωσε ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας.

Προκειμένου να μην είναι παρόντες στην ψηφοφορία, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Πάνος Ιωαννίδης αποχώρησαν από την αίθουσα, με τους προσκόπους να τους αποχαιρετούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

Αμέσως μετά, μικροί και μεγάλοι ψήφισαν τον δίσκο που τους άρεσε περισσότερο, τον μπλε ή τον κόκκινο, σχηματίζοντας μια μεγάλη ουρά πίσω από την κάλπη.

MasterChef: Οι καλεσμένοι ψηφίζουν το αγαπημένο τους μενού

