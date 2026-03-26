Lexus Interactive Manual Drive: Η νέα διάσταση ηλεκτροκίνησης

Η εμπειρία χειροκίνητων αλλαγών ταχυτήτων σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα

Lexus Interactive Manual Drive: Η νέα διάσταση ηλεκτροκίνησης
Το νέο premium SUV RZ σηματοδοτεί μια εξέλιξη για τη στρατηγική εξηλεκτρισμού Lexus Electrified, με νέες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία των ηλεκτρικών οχημάτων και προάγουν την οδηγική υπογραφή "Lexus Driving Signature" σε νέα επίπεδα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της - άνεση, έλεγχος και αυτοπεποίθηση - ανά πάσα στιγμή. Μία από τις πλέον προηγμένες καινοτομίες είναι το Interactive Manual Drive, ένα σύστημα χειροκίνητης αλλαγής εικονικών ταχυτήτων που εμπλουτίζει με συναίσθημα στην καθημερινή οδήγηση, δημιουργώντας έναν βαθύτερο και πιο ουσιαστικό διάλογο μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Το Interactive Manual Drive ανοίγει νέες δυνατότητες οδηγικής απόλαυσης, δημιουργώντας εικονικές αλλαγές ταχυτήτων είτε ανάλογα με τη θέση του γκαζιού, είτε μέσω χειροκίνητης επιλογής με τα shift paddles πίσω από το τιμόνι. Το προηγμένο σύστημα προσομοιώνει τη δυναμική ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ οι αλλαγές ταχυτήτων συνοδεύονται από τον ψηφιακά αναπαραγόμενο ήχο κινητήρα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βιώνει την αίσθηση ενός χειροκίνητου κιβωτίου.

Lexus Interactive Manual Drive: Η νέα διάσταση ηλεκτροκίνησης

Λειτουργία του συστήματος
Το Interactive Manual Drive παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο νέο Lexus RZ στην τετρακίνητη έκδοση 550e F SPORT, εμπλουτίζοντας με συναίσθημα την οδηγική εμπειρία, χάρη στο δυναμικό στυλ και την απόδοση του αυτοκινήτου. Ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα απλά πατώντας το κουμπί M mode στην κεντρική κονσόλα.Στη συνέχεια, οι αλλαγές ταχυτήτων πραγματοποιούνται αυτόματα, ανάλογα με τη θέση του γκαζιού και την ταχύτητα του οχήματος. Στην οθόνη του ψηφιακού πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα νέο όργανο που συνδυάζει μετρητή απόδοσης και στροφόμετρο, υποδεικνύοντας τα βέλτιστα σημεία για χειροκίνητες αλλαγές μέσω των shift paddles. 

Lexus Interactive Manual Drive: Η νέα διάσταση ηλεκτροκίνησης

Πώς λειτουργεί το Interactive Manual Drive 
Το βασικό στοιχείο του Interactive Manual Drive είναι ένα εικονικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ενσωματωμένο στην μονάδα ελέγχου (ECU) του αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (BEV). Η ροπή της εικονικής πηγής ισχύος υπολογίζεται σύμφωνα με την πίεση του οδηγού στο γκάζι και την ταχύτητα του οχήματος. Στη συνέχεια, αυτή πολλαπλασιάζεται με την εικονική σχέση που έχει επιλεγεί. Έτσι, η ροπή αλλάζει με την εικονική επιλογή σχέσης ανάλογα με την οδηγική κατάσταση - για παράδειγμα, κατά την αλλαγή σε χαμηλότερη σχέση σε έναν ελικοειδή δρόμο ή σε μια ανηφόρα. Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία που μοιάζει με τη χρήση ενός κιβωτίου ταχυτήτων ταχείας αλλαγής ταχυτήτων συνδεδεμένου με έναν κινητήρα καύσης.

Lexus Interactive Manual Drive: Η νέα διάσταση ηλεκτροκίνησης
Ο οδηγός μπορεί να διαχειριστεί την κινητήρια δύναμη (επιτάχυνση) μέσω των paddles στο τιμόνι.Κατά τη διάρκεια των αλλαγών ταχυτήτων, ο οδηγός λαμβάνει ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο μέσω της απόκρισης του γκαζιού, των δυνάμεων G, της προσομοίωσης του ήχου του κινητήρα και της ένδειξης του στροφόμετρου. Με το Interactive Manual Drive, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει την εμπειρία οδήγησης ανάλογα με τις συνθήκες ή τη διάθεσή του, επιλέγοντας είτε την ομαλή, άνετη και δυναμική αίσθηση οδήγησης που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά μοντέλα της Lexus, είτε μια πιο σπορ οδήγηση με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση.

