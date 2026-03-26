«Αποχωρείς κι εσύ»: Ξαφνικός... θάνατος με διπλή αποχώρηση στο MasterChef!

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 στις 21:00

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της 25ης Μαρτίου, οι διαγωνιζόμενοι μαγείρεψαν vegan πιάτα για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
  • Δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, διαγωνίζονται με υποψήφιους για αποχώρηση από τη Μπλε μπριγάδα.
  • Η Αγγελική Χαραμή, αναγνωρισμένη chef της vegan κουζίνας, είναι καλεσμένη κριτής.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προσφέρει έπαθλα άνω των 160.000€ και ανατρεπτικές δοκιμασίες.
  • Η τελική μάχη θα καθορίσει τον νικητή που θα κερδίσει 100.000€ και τον τίτλο του MasterChef.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 25/3) στο πλαίσιο της εβδομάδας αφιερωμένης στη vegan κουζίνα και της Ομαδικής Δοκιμασίας, οι διαγωνιζόμενοι μαγείρεψαν για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με τους περισσότερους από τους καλεσμένους να είναι παιδιά.

Απόψε, Πέμπτη 26 Μαρτίου, οι δύο μπριγάδες βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί στο συμβούλιο για να συζητήσουν με τους τρεις, chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, όσα συνέβησαν στην Ομαδική Δοκιμασία και για να μάθουν ποια μπριγάδα αναδείχθηκε νικήτρια. 

«Βόμβα» στο MasterChef: Δύο αποχωρήσεις σε ένα επεισόδιο!

Τα μέλη των δύο μπριγάδων περιμένουν με αγωνία να μάθουν το τελικό αποτέλεσμα. Ειδικά οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση από τη Μπλε μπριγάδα, ο Βασίλης Αλεξόπουλος, ο Άρης Κασνέτση, ο Άγγελος Ρουμελιώτης και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου,  αγωνιούν  για το ποιος θα είναι ο πέμπτος υποψήφιος, ο οποίος θα προκύψει από την ηττημένη μπριγάδα της Ομαδικής Δοκιμασίας. 

«Αποχωρείς κι εσύ»: Ξαφνικός... θάνατος με διπλή αποχώρηση στο MasterChef!

Καλεσμένη των τριών chef κριτών είναι η Αγγελική Χαραμή, μια chef με διεθνή αναγνώριση στη σύγχρονη plant based γαστρονομία, η οποία έχει αναδείξει τη vegan κουζίνα σε υψηλό fine dining επίπεδο. 

Οι υποψήφιοι για αποχώρηση, όσο και αν δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο, καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό. 

Ωστόσο, ένα απρόοπτο γεγονός στο τέλος της βραδιάς θα προκαλέσει σοκ και δέος στους διαγωνιζόμενους και θα τους υπενθυμίσει με τον πιο εμφατικό τρόπο πως ακόμα και το παραμικρό λάθος στην κουζίνα του MasterChef 10 μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. 

«Αποχωρείς κι εσύ»: Ξαφνικός... θάνατος με διπλή αποχώρηση στο MasterChef!

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια κι έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

«Αποχωρείς κι εσύ»: Ξαφνικός... θάνατος με διπλή αποχώρηση στο MasterChef!

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

«Αποχωρείς κι εσύ»: Ξαφνικός... θάνατος με διπλή αποχώρηση στο MasterChef!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10- Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

