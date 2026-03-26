Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό

Έναν χρόνο μετά το βελούδινο διαζύγιό τους ο Γιάννης Κεντ και η Μαρί Κωνσταντάτου απέδειξαν πως διατηρούν μια ώριμη και πολιτισμένη σχέση, καθώς βρέθηκαν στον ίδιο χώρο σε κοσμική εκδήλωση στη Βουλιαγμένη.

Παρότι έχουν πλέον ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ο Γιάννης Κεντ και η Μαρί Κωνσταντάτου έδειξαν πως οι μεταξύ τους σχέσεις παραμένουν άψογες χωρίς τηξν παραμικρή πικρία. Οι δυο τους συναντήθηκαν σε γιορτινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη, προσελκύοντας πλήθος καλεσμένων.

Η βραδιά ήταν ιδιατέρως ευχάριστη με γνωστούς καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή και να ξεσηκώνουν το κοινό. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν παραδοσιακές γεύσεις, όπως μπακαλιάρο με σκορδαλιά, ενώ το κέφι κράτησε μέχρι αργά.

Σύμφωνα με στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στα social media, οι δύο πρώην σύντροφοι κάθονταν σε διαφορετικά τραπέζια, χωρίς όμως να υπάρχει ίχνος αμηχανίας. Αντιθέτως, έδειχναν χαλαροί και ευδιάθετοι, συμμετέχοντας κανονικά στο γιορτινό κλίμα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνιση του Γιάννη Κεντ, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των παρευρισκομένων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους περίπου έναν χρόνο πριν, ολοκληρώνοντας μια σχέση έξι ετών και έναν γάμο που διήρκεσε δύο χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η κοινή τους παρουσία σε δημόσια εκδήλωση επιβεβαιώνει πως έχουν επιλέξει να διατηρούν μια ισορροπημένη και πολιτισμένη επικοινωνία, μακριά από εντάσεις.