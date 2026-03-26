Πώς γιόρτασαν οι επώνυμοι την 25η Μαρτίου - Οι φωτογραφίες που ανέβασαν

Βόλτα με φίλους, μαγειρική στο σπίτι ή μονοήμερη εκδρομή

Πρώτη Δημοσίευση: 26.03.26, 14:50
Η 25η Μαρτίου αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές ημερομηνίες για τον ελληνισμό, καθώς συνδυάζει την ιστορική σημασία της Επανάστασης του 1821 με τον θρησκευτικό εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Απο τους celebrities κάποιοι πήγαν απλώς για φαγητό, κάποιοι άλλοι προτίμησαν να μείνουν στο σπίτι να ξεκουραστούν και να περάσουν την ημέρα τους χαλαρά και οικογενειακά, ενώ ορισμένοι θέλησαν να κάνουν μια μονοήμερη εκδρομή. 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με casual chic εμφάνιση, παρακολούθησε την παρέλαση στην Παλλήνη, κρατώντας στο χέρι την ελληνική σημαία. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια με casual chic εμφάνιση ποζάρει με τζιν, δερμάτινο μπουφάν, δίχρωμες γόβες και ασορτί τσάντα. 

Η Σία Κοσιώνη επέλεξε να περάσει την ημέρα της στο σπίτι της, δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα, μαγειρεύοντας γι' αυτά. Η δημοσιογράφος μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε σπιτικό ψωμί, το οποίο παρουσίασε με καμάρι στους διαδικτυακούς της φίλους. «Σκορδαλιά χωρίς φρέσκο ψωμάκι δε γίνεται! Μμμμμμ…. Χρόνια πολλά σε όλους!, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Μάρα Ζαχαρέα και η Τίνα Μεσσαροπούλου ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά» μέσα από τα social media. Πιστές στην παράδοση έφαγαν μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Οι δύο φίλες βγήκαν για φαγητό με γυναικοπαρέα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η Φαίη Σκορδά επέλεξε να περάσει την ημέρα στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιώντας μία έξοδο σε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Με ροζ σύνολο, tweed σακάκι και τσάντα Chanel, εντυπωσίασε με το στιλ της που απέπνεε φινέτσα και κομψότητα. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, με τον οποίο φαίνεται να μοιράζεται την αγάπη για τις γαστρονομικές εξορμήσεις.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το σπίτι της, δείχνοντας τις δίδυμες κόρες της να παίζουν στο σαλόνι, καθώς προτίμησε να απολαύσει την οικογενειακή θαλπωρή. Ο χώρος, διακοσμημένος σε minimal ύφος και ουδέτερους τόνους, μετατράπηκε σε έναν μικρό παιδότοπο. 

Η Ιωάννα Τούνη ξεχώρισε με ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο έδωσε… ένα σύντομο «μάθημα ιστορίας» στους followers της. Με απλό και αυθόρμητο ύφος, εξήγησε τη σημασία της ημέρας, αποφεύγοντας τις συχνές συγχύσεις με άλλες εθνικές επετείους.

Φορώντας τις πιτζάμες της πήρε τον ρόλο της… «καθηγήτριας» και εξήγησε με απλά λόγια τι ακριβώς τιμάμε. «25η Μαρτίου σήμερα! Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλα τα Ελληνόπουλα -και σε όσους νιώθουν Ελληνόπουλα βεβαίως. Σήμερα είναι διπλή γιορτή, θα στα πω τώρα επιγραμματικά, μη γίνουμε ρεζίλι στον δρόμο αν σε ρωτήσει κάποιος. Για αρχή, έχουμε την Επανάσταση του 1821 κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έχουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που κατέβηκε ο Άγγελος και της είπε ότι θα γεννήσει τον Χριστό. Εμείς θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά τώρα για βολτίτσα. Η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, αλλά τώρα έχει βγάλει ήλιο, οπότε είμαστε σούπερ. Στέλνω μεγάλο φιλί!».

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από γεύμα με ένα λαχταριστό πιάτο με μύδια προφανώς από μεσημεριανή της έξοδο σε εστατόριο, τιμώντας τη γαστρονομική παράδοση της ημέραςγια μπακαλιάρο και θαλασσινά καθώς και μια φωτογραφία στην οποία κρατά την ελληνική σημαία.

Τέλος, η Σίσσυ Χριστίδου γιόρτασε την 25η Μαρτίου στο Ναύπλιο, μαζί με φίλους και συνεργάτες. Η παρουσιάστρια και ο Παύλος Σταματόπουλος αρχικά έκαναν ένα story στο αυτοκίνητο, κρατώντας τη γαλανόλευκη και έστειλαν το δικό τους μήνυμα. «Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά για την πατρίδα μας, έτσι γεμάτοι υπερηφάνια σε αυτή την μέρα.

 

Εμείς πάμε στο Ναύπλιο που ήταν η πρώτη πόλη της Ελλάδας να γιορτάσουμε σαν περήφανοι Έλληνες». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

