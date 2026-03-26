Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της

Η Τάρια Μπούρα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας όμορφης οικογενειακής συγκέντρωσης, με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, Δημήτρη και της εγγονής της, Δούκισσας. Στη σημαντική αυτή στιγμή δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα αγαπημένα της πρόσωπα, όπως η κόρη της, Ραφαέλα Μητροπούλου, η μητέρα της Ρίτσα, αλλά και ο σύζυγός της, Βίκτωρας Μητρόπουλος.

Για την περίσταση, η ίδια επέλεξε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, με ένα κατακόκκινο φόρεμα διακοσμημένο με floral σχέδια. Το συγκεκριμένο outfit της πήγαινε πολύ τονίζοντας τη σιλουέτα της, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε μια ισορροπία χάρη στη λιτή γραμμή και τα διακριτικά μανίκια.

Η Τάρια Μπούρα έχει συνδέσει το όνομά της με τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης και ιδιαίτερα με την εκπομπή «Πρωινός Καφές» τη δεκαετία του ’90. Σήμερα, ωστόσο, έχει επιλέξει έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της.

Από τον γάμο της με τον Βίκτωρα Μητρόπουλο απέκτησε δύο παιδιά, τον Δημήτρη και τη Ραφαέλα Μητροπούλου, ενώ τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει και τον ρόλο της γιαγιάς, καθώς ο γιος της και η σύζυγός του της χάρισαν μια εγγονή.

Παρότι δεν κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις, παραμένει ενεργή στις σημαντικές στιγμές της οικογένειάς της, αποδεικνύοντας πως για εκείνη η προσωπική και η οικογενειακή ζωή είναι πάνω απ’ όλα. Παρ’ όλα αυτά, κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις, όπως πρόσφατα σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε εκεί μαζί με την κόρη της, Ραφαέλα Μητροπούλου, με πολλούς να σχολιάζουν πως η ίδια παραμένει εξίσου εντυπωσιακή στο πέρασμα του χρόνου.