Μπάρκα: Η συγκατοίκηση με τον σύντροφό της & το νέο σπίτι στην Καλαμάτα

«Το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν ανοίγεις το παράθυρο είναι η θάλασσα»

26.03.26 , 16:45 Ιωάννα Τούνη: «Δείχνω και τα δύσκολα και τα όμορφα»
26.03.26 , 16:19 Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
26.03.26 , 16:06 Από το μηδέν στην κορυφή: Η ιστορία του Στέλιου που φτιάχνει αριστουργήματα
26.03.26 , 15:57 Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ - Πώς διαμορφώνονται οι μηνιαίες απολαβές
26.03.26 , 15:52 Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
26.03.26 , 15:40 Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι
26.03.26 , 15:27 Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
26.03.26 , 15:24 Gorillaz: 25 χρόνια από το άλμπουμ που δεν ήταν απλώς ένα άλμπουμ
26.03.26 , 15:11 Βουλιαγμένη: Τι Λέει Ο Δύτης Που Είχε Εντοπίσει Τις Σορούς
26.03.26 , 15:02 Πώς Με Έπεισε Να Του Στείλω Γυμνές Φωτογραφίες Της Κόρης Μου
26.03.26 , 14:52 Βόλος: «Η γυναίκα καιγόταν ζωντανή στην αυλή»
26.03.26 , 14:45 «Αποχωρείς κι εσύ»: Ξαφνικός... θάνατος με διπλή αποχώρηση στο MasterChef!
26.03.26 , 14:40 Πώς γιόρτασαν οι επώνυμοι την 25η Μαρτίου - Οι φωτογραφίες που ανέβασαν
26.03.26 , 14:28 Κατώτατος μισθός: Ποια επιδόματα επηρεάζονται από την αύξηση
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
MasterChef: «Ακυρώνεται η προσπάθεια και αποχωρείς από τον διαγωνισμό»
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 26.03.26, 15:52
Μπάρκα: Το νέο σπίτι με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, στην Καλαμάτα/ βίντεο Happy Day 16/3/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα νοίκιασε νέο σπίτι με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, στην Καλαμάτα.
  • Μοιράστηκε βίντεο στο TikTok με εικόνες από το νέο σπίτι και απάντησε σε απορίες των followers.
  • Διευκρίνισε ότι δεν φεύγει από την Αθήνα και θα μοιράζεται τη ζωή της μεταξύ Καλαμάτας και Αθήνας.
  • Το νέο σπίτι βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, κάτι που την ενθουσιάζει.
  • Η Μπάρκα έχει ενεργή παρουσία στα social media και δημοσιεύει φωτογραφίες από τις δραστηριότητές της στην Καλαμάτα.

Η Δανάη Μπάρκα νοίκιασε ένα νέο σπίτι με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, στην Καλαμάτα και μοιράστηκε με ένα βίντεο στο TikTok εικόνες από το εσωτερικό του. «Όταν βρίσκεις το νέο σας σπίτι», έγραψε στη λεζάντα.

@danaibarka__ Yes 🧿 #newhome #secondHomeMessinia #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Vasilis Blackjohn

Τα σχόλια έπεσαν «βροχή» και παρόλο που η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν έχει αφήσει το σπίτι της στην Αθήνα, επανήλθε στο TikTok με νέο βίντεο, στο οποίο έλυσε τις απορίες των followers της. «Ιδού οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας», έγραψε στη λεζάντα.

@danaibarka__ Ιδού οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας 😘🧿 —- #fp #fyp #today ♬ πρωτότυπος ήχος - Danai Barka 🌻

«Γεια σας! Γεια σας! Ελπίζω να είστε καλά. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχα να βάλω consealer. Φοβάμαι ότι θα πάω τώρα στην παρέα που ήμασταν μαζί πριν από δυο ώρες και δε θα με αναγνωρίζουν.

Λοιπόν, ελάτε τώρα να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα. Όχι, δε φεύγω από την Αθήνα, όχι δεν εξαφανίζομαι από προσώπου γης και όχι δε θα μένω μόνιμα Καλαμάτα. Αλλά επειδή πάντα το είχα όνειρο το να μοιράζεται η ζωή μεταξύ βουνού, θάλασσας και Αθήνας και επειδή ό,τι επαγγελματικό συζητάω σκέφτομαι είναι για μετά τον Σεπτέμβρη, αν εξαιρέσετε την παράσταση που έχουμε τώρα έναν μήνα περιοδεία, γι' αυτόν τον λόγο νοικιάσαμε κι ένα σπίτι εδώ (σ.σ στην Καλαμάτα), πολύ λίγα μέτρα από τη θάλασσα.

Το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν ανοίγεις το παράθυρο είναι η θάλασσα - που δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο - οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Σας υπερευχαριστώ για τα μηνύματα. Θα είμαι λοιπόν, πέρα δώθε. Αυτά», ακούγεται να λέει η ηθοποιός σε βίντεο που έχει τραβήξει μέσα από το αυτοκίνητό της.

Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία

Η Δανάη Μπάρκα, που βρίσκεται τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, εκτός τηλεόρασης, έχει ενεργή παρουσία στα social media. Πριν από πέντε μέρες δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών από την Καλαμάτα και από τις δραστηριότητές της στην επαρχία. «Ιn the right light… she remembers who she is», έγραψε στη λεζάντα.

 

 

Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου δημοσιοποίησε τη σχέση της με τον 35χρονο επιχειρηματία και συνιδιοκτήτη γνωστού καφέ -μπαρ στη Σέριφο, τον περασμένο Νοέμβριο, όποτε και δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία.

Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

Στις αρχές του 2026, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον σύντροφό της, στην οποία τη βλέπουμε να τον αγκαλιάζει χωρίς να βλέπουμε το πρόσωπό του.

Ανήμερα των Θεοφανείων και της ονομαστικής εορτής του συντρόφου της, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία.

«Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες 🌟🤍🧿 #myF», έγραψε στη λεζάντα.

