Βόλος: «Η γυναίκα καιγόταν ζωντανή στην αυλή»

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των γειτόνων των δύο γυναικών που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, μετά από ισχυρή έκρηξη στο σπίτι τους στον Βόλο.

Όπως είπαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι δυο γυναίκες έφυγαν με φρικιαστικό τρόπο. Η 87χρονη έμενε μόνιμα στην Κοζάνη και είχε πάει στον Βόλο για να επισκεφτεί την 58χρονη κόρη της. Αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και δεν πρόλαβε να βγει καν από το φλεγόμενο σπίτι. Η κόρη της πάλι βγήκε στην αυλή του σπιτιού, αλλά καιγόταν ζωντανή και αβοήθητη. Ο 39χρονος γιος της προσπάθησε να σώσει κι εκείνη και τη γιαγιά του, υπέστη όμως και ο ίδιος σοβαρά εγκαύματα.

Η φωτιά φαίνεται ότι τους έπιασε στον ύπνο. Σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αναμμένη μια σόμπα χαλαζία, ακούμπησαν πάνω της τα σκεπάσματα του κρεβατιού και αμέσως έγινε έκρηξη και πήρε φωτιά το σπίτι. Το λάθος που έκαναν είναι ότι πάνω στον πανικό τους άνοιξαν τις πόρτες και τα παράθυρα, με αποτέλεσμα να μπει οξυγόνο στο σπίτι και η φωτιά να φουντώσει ακόμα περισσότερο.

«Άκουσα τον κύριο που ήταν στο σπίτι να λέει “καίγομαι”. Φώναζε, “καίγομαι, καίγομαι”. Πήδηξα από τα κάγκελα γιατί η πόρτα ήταν κλειδωμένη με αλυσίδα και είδα μια κυρία, η οποία καιγόταν στη βεράντα. Βρήκα ένα ρούχο, ένα μπουφάν και προσπάθησα να σβήσω τις φωτιές από το σώμα της. Μου είπε ότι υπήρχε και δεύτερο άτομο μες στο σπίτι. Θέλησα να μπω, δεν υπήρχε τρόπος, δεν έβρισκα τη βρύση για να βρέξω τα ρούχα μου. Ο γιος ήταν σε πανικό. Ήταν σε σοκ. Από τη μια μου έλεγε “καίγομαι”, από την άλλη μου έλεγε “καίγεται η μάνα μου”. Μετά από λίγη ώρα μου είπε “καίγεται η γιαγιά μου”, ο ίδιος βγήκε με εγκαύματα από το σπίτι», είπε ένας από τους γείτονες που έτρεξε να βοηθήσει.

Όπως είπε, η 87χρονη, δεν πρόλαβε να βγει και καιγόταν δίπλα στην πόρτα όρθια.

«Το σπίτι είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός. Κανένας δεν μπορούσε να μπει εκείνη την ώρα μέσα, δεν υπήρχε ειδικός εξοπλισμός για να μπει κάποιος. Απλά προσπάθησα τουλάχιστον να σώσω τη μία τη γυναίκα που ήταν στη βεράντα και εκείνη φλεγότανε. Όταν προσπαθούσα να σβήσω τις φλόγες από το κορμί της, ήταν ακόμα εν ζωή. Αλλά σε λίγα δευτερόλεπτα, έγειρε το κεφάλι της και ξεψύχησε», συνέχισε.

Ο γιος της 58χρονης υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Βόλου. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς σοβαρή. Συγγενής του που μίλησε στην εκπομπή, είπε πως πιο σοβαρή είναι η ψυχολογική του κατάσταση, καθώς έζησε μια τραγωδία και όπως είπε, θα είναι δύσκολο να την ξεπεράσει.

