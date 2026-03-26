Βόλος: «Η γυναίκα καιγόταν ζωντανή στην αυλή»

Σοκάρουν οι περιγραφές των γειτόνων των δύο γυναικών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο γυναίκες, 87 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που προκλήθηκε από έκρηξη στο σπίτι τους στον Βόλο.
  • Η 87χρονη επισκέπτονταν την κόρη της και δεν πρόλαβε να βγει από το φλεγόμενο σπίτι, ενώ η κόρη της υπέστη σοβαρά εγκαύματα.
  • Ο 39χρονος γιος προσπάθησε να σώσει τις γυναίκες και νοσηλεύεται διασωληνωμένος με σοβαρά εγκαύματα.
  • Η φωτιά προκλήθηκε από σόμπα χαλαζία και η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω του πανικού και της εισόδου οξυγόνου.
  • Ο γιος βιώνει σοβαρή ψυχολογική κατάσταση μετά την τραγωδία.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των γειτόνων των δύο γυναικών που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, μετά από ισχυρή έκρηξη στο σπίτι τους στον Βόλο

Βόλος φωτιά σε σπίτι 1

Όπως είπαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι δυο γυναίκες έφυγαν με φρικιαστικό τρόπο. Η 87χρονη έμενε μόνιμα στην Κοζάνη και είχε πάει στον Βόλο για να επισκεφτεί την 58χρονη κόρη της. Αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και δεν πρόλαβε να βγει καν από το φλεγόμενο σπίτι. Η κόρη της πάλι βγήκε στην αυλή του σπιτιού, αλλά καιγόταν ζωντανή και αβοήθητη. Ο 39χρονος γιος της προσπάθησε να σώσει κι εκείνη και τη γιαγιά του, υπέστη όμως και ο ίδιος σοβαρά εγκαύματα. 

Πώς έγινε η τραγωδία στον Βόλο - Μάνα και κόρη κάηκαν ζωντανές

Η φωτιά φαίνεται ότι τους έπιασε στον ύπνο. Σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αναμμένη μια σόμπα χαλαζία, ακούμπησαν πάνω της τα σκεπάσματα του κρεβατιού  και αμέσως έγινε έκρηξη και πήρε φωτιά το σπίτι. Το λάθος που έκαναν είναι ότι πάνω στον πανικό τους άνοιξαν τις πόρτες και τα παράθυρα, με αποτέλεσμα να μπει οξυγόνο στο σπίτι και η φωτιά να φουντώσει ακόμα περισσότερο. 

Βόλος φωτιά σε σπίτι 2

«Άκουσα τον κύριο που ήταν στο σπίτι να λέει “καίγομαι”. Φώναζε, “καίγομαι, καίγομαι”. Πήδηξα από τα κάγκελα γιατί η πόρτα ήταν κλειδωμένη με αλυσίδα και είδα μια κυρία, η οποία καιγόταν στη βεράντα. Βρήκα ένα ρούχο, ένα μπουφάν και προσπάθησα να σβήσω τις φωτιές από το σώμα της. Μου είπε ότι υπήρχε και δεύτερο άτομο μες στο σπίτι. Θέλησα να μπω, δεν υπήρχε τρόπος, δεν έβρισκα τη βρύση για να βρέξω τα ρούχα μου. Ο γιος ήταν σε πανικό. Ήταν σε σοκ. Από τη μια μου έλεγε “καίγομαι”, από την άλλη μου έλεγε “καίγεται η μάνα μου”. Μετά από λίγη ώρα μου είπε “καίγεται η γιαγιά μου”, ο ίδιος βγήκε με εγκαύματα από το σπίτι», είπε ένας από τους γείτονες που έτρεξε να βοηθήσει. 

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές δύο γυναίκες από έκρηξη σε σπίτι

Όπως είπε, η 87χρονη, δεν πρόλαβε να βγει και καιγόταν δίπλα στην πόρτα όρθια.

Βόλος φωτιά σε σπίτι 3

«Το σπίτι είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός. Κανένας δεν μπορούσε να μπει εκείνη την ώρα μέσα, δεν υπήρχε ειδικός εξοπλισμός για να μπει κάποιος. Απλά προσπάθησα τουλάχιστον να σώσω τη μία τη γυναίκα που ήταν στη βεράντα και εκείνη φλεγότανε. Όταν προσπαθούσα να σβήσω τις φλόγες από το κορμί της, ήταν ακόμα εν ζωή. Αλλά σε λίγα δευτερόλεπτα, έγειρε το κεφάλι της και ξεψύχησε», συνέχισε.

Ο γιος της 58χρονης υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Βόλου. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς σοβαρή. Συγγενής του που μίλησε στην εκπομπή, είπε πως πιο σοβαρή είναι η ψυχολογική του κατάσταση, καθώς έζησε μια τραγωδία και όπως είπε, θα είναι δύσκολο να την ξεπεράσει. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top