Πώς έγινε η τραγωδία στον Βόλο - Μάνα και κόρη κάηκαν ζωντανές

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο. Μάνα και κόρη κάηκαν ζωντανές, όταν η σόμπα που είχαν στο δωμάτιό τους τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ντοκουμέντα που εξασφάλισε η ανταποκρίτρια του Star στη Θεσσαλία, Δήμητρα Τζιότζιου, αποκαλύπτουν την τραγωδία. Είναι μόλις λίγα λεπτά μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειας από σόμπα αλογόνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα, μέσα στο δωμάτιο ήταν μητέρα και κόρη, 88 και 66 ετών. Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι έγινε κάηκαν ζωντανές.

Στο σπίτι ήταν και ο εγγονός, 40 ετών, ο οποίος προσπάθησε να σώσει τη γιαγιά και τη μητέρα του χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Μάλιστα κάηκε και ο ίδιος σε πολλά σημεία του σώματός του και αυτήν την ώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου και το πιθανότερο είναι να μεταφερθεί στην Αθήνα.

