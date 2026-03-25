Πώς έγινε η τραγωδία στον Βόλο - Μάνα και κόρη κάηκαν ζωντανές

Πολυεγκαυματίας ο εγγονός που πήγε να τις σώσει

Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (25/3/2026)
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο. Μάνα και κόρη κάηκαν ζωντανές, όταν η σόμπα που είχαν στο δωμάτιό τους τυλίχθηκε στις φλόγες.  

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές δύο γυναίκες από έκρηξη σε σπίτι

Ντοκουμέντα που εξασφάλισε η ανταποκρίτρια του Star στη Θεσσαλία, Δήμητρα Τζιότζιου, αποκαλύπτουν την τραγωδία. Είναι μόλις λίγα λεπτά μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειας από σόμπα αλογόνου.

Βόλος: Πώς έγινε η τραγωδία - Μάνα και κόρη κάηκαν ζωντανές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα, μέσα στο δωμάτιο ήταν μητέρα και κόρη, 88 και 66 ετών. Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι έγινε κάηκαν ζωντανές.

Στο σπίτι ήταν και ο εγγονός, 40 ετών, ο οποίος προσπάθησε να σώσει τη γιαγιά και τη μητέρα του χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Μάλιστα κάηκε και ο ίδιος σε πολλά σημεία του σώματός του και αυτήν την ώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου και το πιθανότερο είναι να μεταφερθεί στην Αθήνα.

 

