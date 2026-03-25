Δολοφονία Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα.

Ο νεαρός ζήτησε συγγνώμη και περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη. Η δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου, έχει αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ισχυρίστηκε.

Δύο ώρες κράτησε η απολογία του. Μπορεί να ζήτησε συγγνώμη και να είπε ότι ήταν σε άμυνα, η πραγματικότητα όμως, είναι ότι ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε από το δικό του μαχαίρι, τύπου πεταλούδα. Σας αποκαλύπτουμε τον ισχυρισμό του.

Όλα ξεκίνησαν, όπως είπε ο 17χρονος, όταν ο τραγουδιστής του τηλεφώνησε.

«Με πήρε σε βιντεοκλήση και με κάλεσε σε σπίτι, ενώ βρισκόταν με μία φίλη του. Μου είπε: "Έλα, θα περάσουμε καλά".

Πήγα με έναν φίλο μου. Μας προσέφερε κοκαΐνη, αλλά αρνηθήκαμε. Αποφασίσαμε με τον φίλο μου να φύγουμε. Όμως ο τραγουδιστής, όταν κατευθυνόμουν προς την πόρτα, την έκλεισε, ενώ είχε προλάβει να φύγει ο φίλος μου, και μου είπε: "Εσύ δε θα πας πουθενά"», είπε ο 17χρονος κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, τρομοκρατήθηκε, ήρθε σώμα με σώμα με τον άτυχο τραγουδιστή, έκανε προσπάθεια και πάλι να φύγει και τότε έβγαλε το μαχαίρι.

Διαφορετική εκδοχή δίνει όμως η φίλη του τραγουδιστή, η οποία υποστήριξε στις αρχές ότι ο 17χρονος καυγάδισε με τον τραγουδιστή, καθώς υπήρχαν οικονομικές διαφορές για ναρκωτικά.



