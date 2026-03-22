Τραγωδία στην Καρδίτσα: Τραγουδιστής βρέθηκε μαχαιρωμένος στις Καμινάδες

Νεκρός βρέθηκε στην Καρδίτσα στη συνοικία Καμινάδων γνωστός τραγουδιστής της πόλης, σήμερα (22/3) στις 12 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, o 51χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ αναμένεται στο σημείο να φτάσει και ιατροδικαστής.
Πρόκειται για τραγουδιστή που δραστηριοποιούνταν χρόνια στις πίστες της Θεσσαλίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πατέρας ενός παιδιού.
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.