Καρδίτσα: Συγκινεί η μητέρα του τραγουδιστή - «Ήταν πονόψυχο παιδί»

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι για τη στυγερή δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Έξω από το δικαστικό μέγαρο επικράτησε ένταση μόλις τους αντίκρισαν οι συγγενείς του θύματος. Τι ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Αλέξανδρου Γύγου.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι φτάνουν στα δικαστήρια της Καρδίτσας, ενώ συγγενείς του γνωστού τραγουδιστή ξεσπούν για τον άνθρωπο τους.

Καρδίτσα: Ψυχροί και αμετανόητοι εμφανίστηκαν στον Εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

«Οι νεαροί εγκληματίες σήμερα ήταν εκτός τόπου και χρόνου σαν να μην είχαν αντιληφθεί το τι έγινε σαν να είχαν πάει σήμερα σε μία σχολική εκδρομή», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Βασίλειος Κωστής.

Η μητέρα του τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου με το ζόρι κρατιέται για να μη καταρρεύσει. «Ήταν φιλότιμο παιδί, πονόψυχο, πονούσε για τον καθένα».

Καρδίτσα: Ανήλικος ο ένας από τους κατηγορούμενους της δολοφονίας του τραγουδιστή

Μόλις 16 και 18 ετών, μαθητές Λυκείου έβαψαν τα χέρια τους με αίμα. Όπως ομολόγησε ο 16χρονος, τον κατακρεούργησε με ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα. Υποστήριξε ότι είχαν οικονομική διαφόρα για πώληση ναρκωτικών.

Όπως κατέθεσαν οι κατηγορούμενοι, στην είσοδο αυτής της πολυκατοικίας είχαν κλείσει το φονικό ραντεβού.

Η εν διαστάσει σύζυγός του, μέσω του Star, καλεί τους κατηγορούμενους να πουν την αλήθεια. «Όσοι ξέρουν τον Γιώργο, ξέρουν ότι άξιζε και δε θα ανεχτώ καμιά κακοήθεια εις βάρος του… Καθόμαστε και πιστεύουμε τους δολοφόνους ότι δικαιολογία λένε οι δολοφόνοι».

Καρδίτσα: Ποιος ήταν ο αγαπητός τραγουδιστής της Θεσσαλίας που δολοφονήθηκε

Ήταν πατέρας ενός παιδιού που υπεραγαπούσε. Ήταν ο άνθρωπος που γέμιζε τα κέντρα διασκέδασης της περιοχής.

«Ήταν ένα αγαπητό παιδί ήταν πάρα πολύ δοτικός ο Γιώργος...», λέει ξαδέρφη του.

Οι κατηγορούμενοι αμέσως μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί έφτασαν πολύ γρήγορα στην σύλληψη των δύο κατηγορουμένων, καθώς αξιοποίησαν το υλικό από κάμερες ασφάλειας γειτονικού σπιτιού

Και οι δυο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή.



