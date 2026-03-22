Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε 17χρονος και 18χρονος

Τι δήλωσε η Γωγώ Τσαμπά στο Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα από 17χρονο και 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν.
  • Ο 17χρονος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον τραγουδιστή λόγω οικονομικών διαφορών.
  • Το έγκλημα συνέβη έξω από σπίτι φίλου του 51χρονου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση και πέθανε επί τόπου.
  • Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες της δολοφονίας, με πληροφορίες για καρτέρι και διαπληκτισμό.
  • Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την απώλεια του καλλιτέχνη, που ήταν γνωστός στην περιοχή.

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της δολοφονίας του τραγουδιστή στην Καρδίτσα. Πρόκειται για 17χρονο που ομολόγησε την πράξη του, ο οποίος συνελήφθη πρώτος και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και το δεύτερο άτομο ετών 18 που ενεπλάκη στο άγριο φονικό.

Όπως υποστήριξε ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή για οικονομικές διαφορές.

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Καρδίτσα η άγρια δολοφονία γνωστού τραγουδιστή, πατέρα ενός παιδιού, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι στον δρόμο.

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Προσήχθη ύποπτος

Το έγκλημα σημειώθηκε έξω από σπίτι φίλου του, όπου διέμενε προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος δεν πρόλαβε καν να μπει στο σπίτι, καθώς δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα και κατέληξε επί τόπου.

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε 17χρονος και 18χρονος

Το σημείο της δολοφονίας που δολοφονήθηκε ο τραγουδιστής

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία

Οι συνθήκες της δολοφονίας παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Όπως ανέφερε ο εκδότης της εφημερίδας «Αλήθεια της Καρδίτσας», Γιώργος Αμβροσίου, φαίνεται πως στον τραγουδιστή είχε στηθεί καρτέρι από δύο άτομα.

«Επέστρεφε στο σπίτι του και φαίνεται ότι τον περίμεναν. Υπήρξε διαπληκτισμός και στη συνέχεια δολοφονήθηκε άγρια με μαχαίρι», σημείωσε.

Γωγώ Τσαμπά: «Σοκαρίστηκα» – Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοί του

Συνάδελφοί του από τον καλλιτεχνικό χώρο μιλούν συγκλονισμένοι για την απώλεια.

Η τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά δήλωσε: «Σοκαρίστηκα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι καλό παράδεισο. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, ήσυχος και σωστός στη δουλειά του».

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε 17χρονος και 18χρονος

Έρευνες και προσαγωγές

Στο σημείο της δολοφονίας βρίσκονται ιατροδικαστές και κλιμάκια της αστυνομίας, ενώ έχουν ήδη προσαχθεί άτομα για ανάκριση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 51χρονος να φοβόταν για τη ζωή του, καθώς φέρεται να είχε μαζί του συνοδό για λόγους προστασίας.

Η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

«Τον βρήκαν γύρω στις 12. Στεναχωρήθηκε όλος ο κόσμος. Ήταν πολύ γνωστός στην Καρδίτσα και τη Θεσσαλία», ανέφερε γειτόνισσα.

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε 17χρονος και 18χρονος

