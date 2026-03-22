Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Προσήχθη ύποπτος

Σοκ έχει υποστεί η κοινωνία της Καρδίτσας μετά τη δολοφονία ενός 51χρονου τραγουδιστή, γνωστού στην τοπική κοινωνία.

Ο άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος σε σπίτι στην περιοχή Καμινάδες το πρωί της Κυριακής.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, το θύμα δεν εντοπίστηκε έξω από το δικό του σπίτι, αλλά έξω από το σπίτι ενός άνδρα στο οποίο φέρεται να είχε μεταβεί νωρίτερα με τη συνοδεία μιας γυναίκας.

Ο συγκεκριμένος άνδρας -στο σπίτι του οποίου βρέθηκε νεκρός ο 51χρονος- έχει προσαχθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως για το φονικό δεν ευθύνεται εκείνος, αλλά δύο άλλοι άνδρες που βρέθηκαν επίσης στο σημείο και αποχώρησαν πριν την άφιξη των αστυνομικών.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι υπάρχει βίντεο που δείχνει τους δυο άνδρες να τρέχουν προς άγνωστη κατεύθυνση!

Στο σημείο της δολοφονίας έσπευσε αμέσως η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Το θύμα ήταν πολύ γνωστό στην τοπική νυχτερινή ζωή της Καρδίτσας αλλά και της Θεσσαλίας.

