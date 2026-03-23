Καρδίτσα: Το βίντεο που έκαψε τους δολοφόνους του τραγουδιστή

Καταγράφηκαν να βγαίνουν από το σπίτι του μετά το έγκλημα

23.03.26 , 11:25 Δεύτερο μωρό για τον Γιώργο Αγγελόπουλο; Η απάντηση όλο νόημα
23.03.26 , 11:23 Συνταγή για σουπιές με σπανάκι: Η παραδοσιακή θαλασσινή επιλογή
23.03.26 , 11:12 Κέλλυ Βρανάκη: H περιπέτεια με την υγεία της, η ΕΡΤ και η Eurovision!
23.03.26 , 11:10 Τέμπη: Ένταση στη δίκη: «Αλήτες, θα σας τελειώσω», φώναζε ο Πλακιάς
23.03.26 , 11:00 Καρδίτσα: Το βίντεο που έκαψε τους δολοφόνους του τραγουδιστή
23.03.26 , 11:00 Citroen: Εξασφάλισε την παρθενική pole position
23.03.26 , 11:00 «Ευτυχία»: Δείτε τη βιογραφική ταινία on demand έως τις 29/3
23.03.26 , 10:57 Συναγερμός στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση 21χρονου
23.03.26 , 10:56 Βούλγαρη: «Φύγαμε με το αυτοκίνητο στον γκρεμό - Είπα "Παναγία μου" και...»
23.03.26 , 10:37 Μητσοτάκης: Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε
23.03.26 , 10:29 Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
23.03.26 , 10:27 Μελέτη: «Ο άντρας μου δε με "βοηθάει" με το παιδί, είναι ο πατέρας του»
23.03.26 , 10:23 Εριέττα Κούρκουλου: H τρυφερή ανάρτηση για τα 4α γενέθλια του γιου της
23.03.26 , 10:04 Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση αεροπλάνου με όχημα
23.03.26 , 09:57 Αντώνης Πρέκας: «To Moments είχε τη λογική του εκβιασμένου συναισθήματος»
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Μητσοτάκης: Τα τέσσερα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Δικηγόρος Τσαγκαράκη στο Star: «Έλαβε το Ευαγγέλιο με πιστοποιήσεις»
Τέμπη: Ένταση στη δίκη: «Αλήτες, θα σας τελειώσω», φώναζε ο Πλακιάς
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Καρδίτσα: Το βίντεο που έκαψε τους δολοφόνους του τραγουδιστή
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο κατέγραψε τους 17χρονο και 18χρονο δράστες της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, οδηγώντας στη σύλληψή τους.
  • Οι δράστες ομολόγησαν ότι σκότωσαν τον τραγουδιστή μετά από διαπληκτισμό σχετικά με ναρκωτικά.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την πιθανή αγοραπωλησία ναρκωτικών, καθώς οι δράστες ισχυρίζονται ότι δεν πληρώθηκε η κοκαΐνη.
  • Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει σχέση με το έγκλημα και αφέθηκε ελεύθερος μετά από κατάθεση.
  • Η γυναίκα που ήταν παρούσα στο σπίτι αποχώρησε φοβισμένη κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ένα βίντεο, στο οποίο διακρίνονται ο 17χρονος και ο 18χρονος που ομολόγησαν τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα, ήταν καθοριστικό για τη σύλληψή τους. 

Τραγωδία στην Καρδίτσα: Τραγουδιστής βρέθηκε μαχαιρωμένος στις Καμινάδες

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στο βίντεο αυτό φαίνονται οι δράστες την ώρα που αποχωρούν από το σπίτι του τραγουδιστή, μετά το έγκλημα. 

«Οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση από βίντεο με την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από το βίντεο είχαν δει ότι υπήρχαν δύο άτομα που συμμετείχαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα», είπε.

Όσο για τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων ότι σκότωσαν τον 51χρονο μετά από διαπληκτισμό γιατί δεν είχε χρήματα να πληρώσει τα ναρκωτικά που τους είχε ζητήσει, η κ. Δημογλίδου απάντησε:

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ομολόγησε 17χρονος και 18χρονος

«Υπάρχουν πληροφορίες από την απολογία τους που αναφέρουν την αγοραπωλησία ναρκωτικών, αυτό ερευνάται από την αστυνομία για να δούμε αν όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με την ίδια, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες φέρεται να ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον άνδρα και μετά αποχώρησε από το σημείο μαζί με τον άλλον. Και οι δύο αποδέχονται την κατηγορία. 

Διευκρίνισε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει σχέση με το έγκλημα. Προσήχθη, έδωσε πληροφορίες και αφέθηκε ελεύθερος. 

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 51χρονος τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, ώστε να συναντήσει εκεί μια γυναίκα. Κατά την παραμονή του εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης. 

Όταν οι νεαροί έφτασαν στο σημείο ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα να τους πληρώσει. Τα πράγματα ξέφυγαν, με αποτέλεσμα οι δράστες να βγάλουν μαχαίρι και να τραυματίσουν θανάσιμα τον τραγουδιστή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι, φοβήθηκε κι αποχώρησε από το σημείο. 

