Καρδίτσα: Το βίντεο που έκαψε τους δολοφόνους του τραγουδιστή

Ένα βίντεο, στο οποίο διακρίνονται ο 17χρονος και ο 18χρονος που ομολόγησαν τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα, ήταν καθοριστικό για τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στο βίντεο αυτό φαίνονται οι δράστες την ώρα που αποχωρούν από το σπίτι του τραγουδιστή, μετά το έγκλημα.

«Οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση από βίντεο με την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από το βίντεο είχαν δει ότι υπήρχαν δύο άτομα που συμμετείχαν στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα», είπε.

Όσο για τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων ότι σκότωσαν τον 51χρονο μετά από διαπληκτισμό γιατί δεν είχε χρήματα να πληρώσει τα ναρκωτικά που τους είχε ζητήσει, η κ. Δημογλίδου απάντησε:

«Υπάρχουν πληροφορίες από την απολογία τους που αναφέρουν την αγοραπωλησία ναρκωτικών, αυτό ερευνάται από την αστυνομία για να δούμε αν όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με την ίδια, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες φέρεται να ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον άνδρα και μετά αποχώρησε από το σημείο μαζί με τον άλλον. Και οι δύο αποδέχονται την κατηγορία.

Διευκρίνισε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει σχέση με το έγκλημα. Προσήχθη, έδωσε πληροφορίες και αφέθηκε ελεύθερος.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 51χρονος τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, ώστε να συναντήσει εκεί μια γυναίκα. Κατά την παραμονή του εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Όταν οι νεαροί έφτασαν στο σημείο ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα να τους πληρώσει. Τα πράγματα ξέφυγαν, με αποτέλεσμα οι δράστες να βγάλουν μαχαίρι και να τραυματίσουν θανάσιμα τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι, φοβήθηκε κι αποχώρησε από το σημείο.