Πώς εξαπατούσαν με «μαϊμού» πτυχία πελάτες 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

6 Kέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία εξαπατούσαν τους πελάτες τους εκδίδοντας μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών, πιάστηκαν στη «φάκα» των Διωκτικών Αρχών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, μετά από εισαγγελική παραγγελία έγινε έλεγχος σε Kέντρα Διά Βίου Μάθησης στην Αττική, τα Χανιά και τα Ιωάννινα, τα οποία εκπαίδευαν ενηλίκους, εκδίδοντας πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, για υψηλότερη μοριοδότηση.

Η εγκυρότητα αυτών των βεβαιώσεων όμως αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων.

Οι «Ράμπο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσαν ότι οι επιχειρήσεις αυτές, εκδίδοντας «μαϊμού» πιστοποιητικά, είχαν παράνομα κέρδη συνολικά 3,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ απέκρυψαν και ΦΠΑ 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα έχει ξεκινήσει εδώ κι έναν χρόνο, συνεχίζεται και αφορά σε τουλάχιστον 30 τέτοια κέντρα.