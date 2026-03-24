Εκπαιδευτήρια σε Αττική, Χανιά, Ιωάννινα έδιναν πλαστά πτυχία - 6 συλλήψεις

Παράνομα κέρδη άνω των 3.200.000 ευρώ

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Βιτσαράς)
Εκπαιδευτήρια Έδιναν Πλαστά Πτυχία - 6 Συλλήψεις
  • Συλλήψεις 6 ατόμων σε Αττική, Χανιά και Ιωάννινα για χορήγηση πλαστών πτυχίων από εκπαιδευτήρια.
  • Τα εκπαιδευτήρια χορηγούσαν μη έγκυρα πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, αμφισβητούμενα από το Υπουργείο Παιδείας.
  • Καταγράφηκαν παράνομα κέρδη άνω των 3.200.000 ευρώ την περίοδο 2024-2025.
  • Διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με 10.000 ανακριβή φορολογικά στοιχεία και μη απόδοση ΦΠΑ 1,8 εκατ. ευρώ.
  • Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή.

Σε έξι συλλήψεις σε Αττική, Χανιά και Ιωάννινα για χορήγηση πλαστών πτυχίων από εκπαιδευτήρια πρoχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι χορηγούσαν πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών σε ενηλίκους, τα οποία δε θεωρούνται έγκυρα και αμφισβητούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Από αυτή τη δραστηριότητα, τα εν λόγω εκπαιδευτήρια κατέγραψαν παράνομα κέρδη άνω των 3.200.000 ευρώ την περίοδο 2024 – 2025.

Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν και φορολογικές παραβάσεις στις επιχειρήσεις αυτές. Από το 2020 μέχρι σήμερα, εξέδωσαν πάνω από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά εσόδων, αποκρύπτοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ, συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθησαν 6 άτομα, διαχειριστές και υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

 

