Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα ΜΜΜ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα και αύριο, ανήμερα της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα, λόγω των παρελάσεων.
Αναλυτικά οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Τρίτη 24-3-2026 (Μαθητική Παρέλαση)
Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 10.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026, καθώς και την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από την 06.00΄ ώρα μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω Λεωφόρους και οδούς, ως εξής:
- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.
- Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.
Επισημαίνεται ότι την Τετάρτη 25-3-2026 θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής κατά τις οποίες η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.
Τετάρτη 25-3-2026 (Στρατιωτική Παρέλαση)
Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 14.00΄ ώρα της Δευτέρας 23-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25-3-2026, στις κατωτέρω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:
Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.
- Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.
- Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.
- Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Φραντζή, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 12.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026 έως την 19.30΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.
- Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω Λεωφόρους, Πλατείες και οδούς, καθώς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:
- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.
- Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.
- Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.
- Πλ. Ομονοίας.
- Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.
- Πλ. Καραϊσκάκη.
- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη.
- Πλ. Συντάγματος.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.
- Σταδίου, σε όλο το μήκος της.
- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.
- Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
- Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 έως πέρατος των εκδηλώσεων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις κατωτέρω οδούς:
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.
- Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς
Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:
Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8:00 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.
Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:
- Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.
- Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.