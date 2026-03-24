Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα ΜΜΜ

Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα και αύριο, ανήμερα της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα, λόγω των παρελάσεων.

Αναλυτικά οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τρίτη 24-3-2026 (Μαθητική Παρέλαση)

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 10.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026, καθώς και την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από την 06.00΄ ώρα μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω Λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.
  • Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Επισημαίνεται ότι την Τετάρτη 25-3-2026 θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής κατά τις οποίες η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.

Τετάρτη 25-3-2026 (Στρατιωτική Παρέλαση)

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 14.00΄ ώρα της Δευτέρας 23-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25-3-2026, στις κατωτέρω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:
Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

  • Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.
  • Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.
  • Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.
  • Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Φραντζή, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 12.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026 έως την 19.30΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.
  • Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω Λεωφόρους, Πλατείες και οδούς, καθώς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.
  • Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.
  • Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.
  • Πλ. Ομονοίας.
  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.
  • Πλ. Καραϊσκάκη.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη.
  • Πλ. Συντάγματος.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.
  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
  • Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 έως πέρατος των εκδηλώσεων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις κατωτέρω οδούς:
  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.
  • Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8:00 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

  • Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.
  • Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.
