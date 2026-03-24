Καιρός 25η Μαρτίου: Με βροχή η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Σε ποιες περιοχές θα βρέχει - Αναλυτική πρόγνωση του καιρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βροχερός καιρός στην Αθήνα για την μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, με ψιλόβροχο και συννεφιά.
  • Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως από το μεσημέρι.
  • Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 3-7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία από 14-18 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, με μικρές διακυμάνσεις.
  • Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ και την επόμενη ημέρα.

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη, παραμονή της 25ης Μαρτίου, με τη φετινή μαθητική παρέλαση στο  κέντρο της Αθήνας να γίνει υπό ψιλόβροχο και συννεφιά. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και μπόρες. 

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια κυρίως από το μεσημέρι. 

Το βράδυ ο καιρός στα δυτικά θα βελτιωθεί. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και από το απόγευμα βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 14 με 16 και κατά τόπους στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Άστατος κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Άστατος κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Το βράδυ βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 με 17 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στην Εύβοια και τις Σποράδες και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά και πιθανώς τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, βαθμιαία στα ανατολικά και τα νότια 6 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και από το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-03-2026 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Από το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στα δυτικά τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-03-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, βαθμιαία κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
 |
25Η ΜΑΡΤΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top