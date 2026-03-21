Βέροια: 7χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά

Διασωληνωμένος 7χρονος στο ΑΧΕΠΑ μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά στη Βέροια / MEGA

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στη Βέροια, ύστερα από επείγουσα κλήση για σοβαρά τραυματισμένο παιδιού σε παιδική χαρά της περιοχής της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα αγόρι ηλικίας μόλις 7 ετών, το οποίο βρισκόταν στο πάρκο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά, πιθανότατα έπειτα από πτώση. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Περαστικός εντόπισε το παιδί και κάλεσε απευθείας το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το veriotis.gr. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησαν άμεσα στην παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια, το μετέφεραν με ταχύτητα στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη σπλήνας.

Η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην άμεση διασωλήνωσή του, προκειμένου να σταθεροποιηθεί. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση ταχείας μεταφοράς, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» από τις αστυνομικές διευθύνσεις Ημαθίας και Θεσσαλονίκης, ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μετακίνηση του ασθενοφόρου.

Το παιδί συνοδευόταν από τριμελή ιατρική ομάδα του νοσοκομείου Βέροιας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και μεταφέρθηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.