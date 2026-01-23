Ιωάννα Φωκά: Σπάνια εμφάνιση για την εγγονή του Ιωάννη Μεταξά

Παρακολούθησε παρουσίαση βιβλίου στο κέντρο της Αθήνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 14:55 Φορτηγατζήδες έδειραν οδηγό απορριμματοφόρου
23.01.26 , 14:48 Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη - Θα προβληθεί το επίμαχο βίντεο
23.01.26 , 14:43 Γλυφάδα: «Ο θάνατος της Χριστίνας είναι δολοφονία»
23.01.26 , 14:42 Φράνσις Μπούχολζ: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions
23.01.26 , 14:09 Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
23.01.26 , 13:50 Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
23.01.26 , 13:29 Φτιάξε λαχταριστά ροξάκια εύκολα και γρήγορα
23.01.26 , 13:27 Βρετανία: Πήρε σπίτι της 16χρονη και την κρατούσε αιχμάλωτη για 25 χρόνια
23.01.26 , 13:25 Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου
23.01.26 , 13:06 Ιωάννα Φωκά: Σπάνια εμφάνιση για την εγγονή του Ιωάννη Μεταξά
23.01.26 , 12:50 Νίκος Κοκλώνης - J2US: «Δε θα είναι η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή»
23.01.26 , 12:40 Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
23.01.26 , 12:14 Θανάσης Βισκαδουράκης και Δάφνη Καραβοκύρη συζητούν για το J2US
23.01.26 , 12:08 Γρίπη: Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά – Διασωληνώθηκε 3χρονο αγοράκι
23.01.26 , 12:04 «Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζα ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: STUDIO PANOULIS
Η εγγονή του Ιωάννη Μεταξά μιλά στο ΕΡΤnews (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά, εγγονή του Ιωάννη Μεταξά. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και παρακολούθησε την παρουσίαση του βιβλίου «Η όψη της θύελλας» του Πήτερ Καλλιφίδας

Η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά

Η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά και ο συγγραφέας Πητερ Καλλιφίδας / STUDIO PANOULIS 

Το βιβλίο παρουσίασε ο ακαδημαϊκός, κοινωνιολόγος, συγγραφέας και μελετητής της Ιστορίας, Μελέτης Μελετόπουλος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Την εκδήλωση προλόγισε ο Θωμάς Τσερώνης εκ μέρους των Eκδόσεων Memento. 

28η Οκτωβρίου 1940: Η επέτειος του ΟΧΙ - Τι γιορτάζουµε

Η Ιωάννα Φωκά στην παρουσίαση βιβλίου

Στα πρώτα έδρανα η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά για την παρουσίαση του βιβλίου / STUDIO PANOULIS 

Ποια είναι η Ιωάννα Φωκά, εγγονή του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά

Η Ιωάννα Φωκά-Μεταξά γεννήθηκε το 1939 στην Κηφισιά και προέρχεται από οικογένεια με έντονο επιστημονικό και ιστορικό αποτύπωμα. Είναι κόρη του Ευγένιου Φωκά, διακεκριμένου καθηγητή Ιατρικής και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, και της Νανάς Μεταξά. Από τη μεριά του μπαμπά της κατάγεται από την ιστορική οικογένεια Μεταξά της Κεφαλλονιάς, ενώ από τη μεριά της μαμάς της είναι εγγονή του Ιωάννη Μεταξά, δικτάτορα της Ελλάδας.

Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936

Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή της το 1957 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων «Pierce College» και στη συνέχεια σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως αρχαιολόγος συμμετείχε σε ανασκαφές υπό τη διεύθυνση σημαντικών επιστημόνων, όπως οι Ιακωβίδης και Μαρινάτος.

Από το 1981 έως το 1983 συνέβαλε στη σύνταξη της εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα». Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει τη σειρά «Ανακαλύπτω την Αρχαία Ελλάδα», σε συνεργασία με τον καθηγητή Βαλαβάνη, καθώς και πολλά βιβλία αρχαιολογικού περιεχομένου για παιδιά και ευρύ κοινό. Το 2002 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για Παιδιά για το έργο «Βασίλισσα Βερενίκη».

Ιωάννης Μεταξάς: Το τελεσίγραφο και το ιστορικό «ΟΧΙ» στους Ιταλούς

Η εγγονή του Ιωάννη Μεταξά

Η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά / Eurokinissi (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ)

Έχει αναπτύξει πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση, κατέχοντας σημαντικές θέσεις σε συλλόγους και επιτροπές. Ζει στην Κηφισιά, στο γνωστό «σπίτι του ΟΧΙ», είναι χήρα του Αριστομένη Περρωτή και μητέρα τριών παιδιών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΚΑ
 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
 |
ΕΓΓΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top