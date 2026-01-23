Ιωάννα Φωκά: Σπάνια εμφάνιση για την εγγονή του Ιωάννη Μεταξά

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά, εγγονή του Ιωάννη Μεταξά. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και παρακολούθησε την παρουσίαση του βιβλίου «Η όψη της θύελλας» του Πήτερ Καλλιφίδας.

Η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά και ο συγγραφέας Πητερ Καλλιφίδας / STUDIO PANOULIS

Το βιβλίο παρουσίασε ο ακαδημαϊκός, κοινωνιολόγος, συγγραφέας και μελετητής της Ιστορίας, Μελέτης Μελετόπουλος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Την εκδήλωση προλόγισε ο Θωμάς Τσερώνης εκ μέρους των Eκδόσεων Memento.

Στα πρώτα έδρανα η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά για την παρουσίαση του βιβλίου / STUDIO PANOULIS

Ποια είναι η Ιωάννα Φωκά, εγγονή του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά

Η Ιωάννα Φωκά-Μεταξά γεννήθηκε το 1939 στην Κηφισιά και προέρχεται από οικογένεια με έντονο επιστημονικό και ιστορικό αποτύπωμα. Είναι κόρη του Ευγένιου Φωκά, διακεκριμένου καθηγητή Ιατρικής και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, και της Νανάς Μεταξά. Από τη μεριά του μπαμπά της κατάγεται από την ιστορική οικογένεια Μεταξά της Κεφαλλονιάς, ενώ από τη μεριά της μαμάς της είναι εγγονή του Ιωάννη Μεταξά, δικτάτορα της Ελλάδας.

Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή της το 1957 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων «Pierce College» και στη συνέχεια σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως αρχαιολόγος συμμετείχε σε ανασκαφές υπό τη διεύθυνση σημαντικών επιστημόνων, όπως οι Ιακωβίδης και Μαρινάτος.

Από το 1981 έως το 1983 συνέβαλε στη σύνταξη της εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα». Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει τη σειρά «Ανακαλύπτω την Αρχαία Ελλάδα», σε συνεργασία με τον καθηγητή Βαλαβάνη, καθώς και πολλά βιβλία αρχαιολογικού περιεχομένου για παιδιά και ευρύ κοινό. Το 2002 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για Παιδιά για το έργο «Βασίλισσα Βερενίκη».

Η Ιωάννα Φωκά - Μεταξά / Eurokinissi (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ)

Έχει αναπτύξει πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση, κατέχοντας σημαντικές θέσεις σε συλλόγους και επιτροπές. Ζει στην Κηφισιά, στο γνωστό «σπίτι του ΟΧΙ», είναι χήρα του Αριστομένη Περρωτή και μητέρα τριών παιδιών.