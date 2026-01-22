Δίκη για φόνο Βάλυράκη στην Ερέτρια: «Λύγισε» ο αυτόπτης μάρτυρας

Σε δάκρυα ξέσπασε σήμερα ο αυτόπτης μάρτυρας στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη στην Ερέτρια. «Καταστράφηκα γιατί κατέθεσα όσα είδα», υποστήριξε.

Όπως ανέφερε η δικαστική συντάκτρια του Star Τασούλα Παπανικολάου, ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τα αντίποινα, τις απειλές και τον «πόλεμο» που έζησε από τη στιγμή που κατέθεσε τα όσα είδε στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου 2021, ημέρα που δολοφονήθηκε ο πρώην υπουργός.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, συνηγόρου της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να κλείσει τις επιχειρήσεις του γιατί υπήρχε ένα πολύ κακό κλίμα εναντίον του Ήταν η στιγμή που δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα με το δικαστήριο να διακόπτει για λίγα λεπτά.

Μεταξύ άλλων ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Αυτό έγινε σαν αντίποινα στη μαρτυρία μου. Έγραφαν να τον κλείσετε. Κάποιος έβαλε το χεράκι του. Συγγενείς των κατηγορουμένων και άτομα από το περιβάλλον τους έκαναν αναρτήσεις. ‘Έχω καταστραφεί».

Τι κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη δίκη του Σήφη Βαλυράκη

Ο μάρτυρας υποστήριξε επιπλέον ότι το Λιμεναρχείο Ερέτριας δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Στη δίκη πάντως μέχρι στιγμής και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι μετά τις καταθέσεις τους δέχονταν απειλές .



