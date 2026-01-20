Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!

Μια 14χρονη κοπέλα από τον Βόλο έφερε εις πέρας τη δύσκολη αποστολή να κατακτήσει την κορυφή του Κιλιμάντζαρο, στη βορειοανατολική Τανζανία!

Μαζί με τον πατέρα της και άλλα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου πραγματοποίησαν αποστολή σε μια από τις επτά υψηλότερες κορυφές του κόσμου, με ύψος 5.895 μέτρα.

Η 14χρονη μαθήτρια του Γυμνασίου Αγριάς και ο πατέρας της, μίλησαν στην Ζήνα Κουτσελίνη και στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» γα την ορειβατική αποστολή.

«Η Μαρία σκαρφαλώνει από πολύ μικρή, όπως και ο αδερφός της ο 11χρονος Απόστολος. Είναι στον Ορειβατικό Σύλλογο του Βόλου και κάνουμε διάφορες πεζοπορίες» είπε αρχικά ο κ. Νίκος Μαγγίτσης. «Πριν από τρία χρόνια, η Μαρία ανέβηκε στον Άτλαντα, την πιο υψηλή κορυφή του Μαρόκου, στη Βόρεια Αφρική. Της άρεσε πάρα πολύ και είπαμε κάποια στιγμή η εξέλιξη να είναι κάτι ακόμα υψηλότερο. Είχε τη διάθεση να προπονηθεί και να το προσπαθήσει».

Μιλώντας για το πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή της με την ορειβασία, η Μαρία αποκάλυψε ότι πηγή έμπνευσής της είναι ο ίδιος ο πατέρας της. «Βλέπω τον μπαμπά μου τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενη που κι εγώ μπορώ να ανταπεξέρχομαι και να τα καταφέρνω», είπε η 14χρονη.

Όλη η οικογένεια αγαπά τις εξορμήσεις στη φύση, αφού και η μητέρα της Μαρίας είναι γυμνάστρια και συχνά πηγαίνουν στα βουνά.

«Η ενασχόληση με τη φύση και τον αθλητισμό είναι σημαντική για τα παιδιά και τους προσφέρει πολλά», είπε στέλνοντας το δικό του μήνυμα ο κ. Μαγγίτσης.

Επόμενος στόχος της Μαρίας, όπως αποκάλυψε, είναι το Νεπάλ και τα Ιμαλάια!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»