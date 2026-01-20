Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!

Τι είπε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τους νέους της στόχους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 18:14 Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων 2026: Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων
20.01.26 , 18:08 Ισπανία: 6χρονη επέζησε από τη σύγκρουση τρένων - Ήταν ξυπόλητη στα ερείπια
20.01.26 , 18:03 Για ποιες συναλλαγές μέσω IRIS κινδυνεύετε να πληρώσετε φόρο
20.01.26 , 17:36 ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ εφάπαξ σε δικαιούχους
20.01.26 , 17:18 Τραμπ: Με τη βοήθεια του ΑΙ «κατέλαβε» τη Γροιλανδία!
20.01.26 , 17:09 Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία
20.01.26 , 16:39 Η κακοκαιρία φέρνει και πυκνά χιόνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
20.01.26 , 16:30 Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
20.01.26 , 16:25 Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πότε και πού είναι υποχρεωτικές
20.01.26 , 16:23 Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»
20.01.26 , 16:02 MasterChef: Ο Βιβάλντι, το... εγκεφαλικό και τα ιταλικά των κριτών!
20.01.26 , 15:59 Ε. Κρίτα: Το σχόλιο για το reunion του «Παρά Πέντε» που σαρωσε σε τηλεθέαση
20.01.26 , 15:40 Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας
20.01.26 , 15:26 ΔΥΠΑ: Πώς μπορείς να πάρεις επίδομα ανεργίας για 2η φορά - Οι προϋποθέσεις
20.01.26 , 15:23 Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Η κακοκαιρία φέρνει και πυκνά χιόνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη: «Βουτιά» θανάτου από μπαλκόνι για 48χρονη
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια 14χρονη κοπέλα από τον Βόλο έφερε εις πέρας τη δύσκολη αποστολή να κατακτήσει την κορυφή του Κιλιμάντζαρο, στη βορειοανατολική Τανζανία!

Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!

Μαζί με τον πατέρα της και άλλα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου πραγματοποίησαν αποστολή σε μια από τις επτά υψηλότερες κορυφές του κόσμου, με ύψος 5.895 μέτρα. 

Η 14χρονη μαθήτρια του Γυμνασίου Αγριάς και ο πατέρας της, μίλησαν στην Ζήνα Κουτσελίνη και στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» γα την ορειβατική αποστολή.

Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!

«Η Μαρία σκαρφαλώνει από πολύ μικρή, όπως και ο αδερφός της ο 11χρονος Απόστολος. Είναι στον Ορειβατικό Σύλλογο του Βόλου και κάνουμε διάφορες πεζοπορίες» είπε αρχικά ο κ. Νίκος Μαγγίτσης. «Πριν από τρία χρόνια, η Μαρία ανέβηκε στον Άτλαντα, την πιο υψηλή κορυφή του Μαρόκου, στη Βόρεια Αφρική. Της άρεσε πάρα πολύ και είπαμε κάποια στιγμή η εξέλιξη να είναι κάτι ακόμα υψηλότερο. Είχε τη διάθεση να προπονηθεί και να το προσπαθήσει».

Μιλώντας για το πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή της με την ορειβασία, η Μαρία αποκάλυψε ότι πηγή έμπνευσής της είναι ο ίδιος ο πατέρας της. «Βλέπω τον μπαμπά μου τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενη που κι εγώ μπορώ να ανταπεξέρχομαι και να τα καταφέρνω», είπε η 14χρονη. 

Όλη η οικογένεια αγαπά τις εξορμήσεις στη φύση, αφού και η μητέρα της Μαρίας είναι γυμνάστρια και συχνά πηγαίνουν στα βουνά. 

«Η ενασχόληση με τη φύση και τον αθλητισμό είναι σημαντική για τα παιδιά και τους προσφέρει πολλά», είπε στέλνοντας το δικό του μήνυμα ο κ. Μαγγίτσης.

Επόμενος στόχος της Μαρίας, όπως αποκάλυψε, είναι το Νεπάλ και τα Ιμαλάια! 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΒΟΛΟΣ
 |
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
 |
ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top