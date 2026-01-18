Κηφισός: Κλειστή από αύριο η δεξιά λωρίδα σε ώρες αιχμής - Δείτε πού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αττική Οδό

Κηφισός: Κλειστή από αύριο η δεξιά λωρίδα σε ώρες αιχμής - Δείτε πού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στον Κηφισό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων του Κηφισού περιοχής Μοσχάτου - Ταύρου, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

- Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, στις 19–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
- Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23–1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αττική Οδό και Λεωφ. Βουλιαγμένης
Παράλληλα, λόγω εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 1,500 και 13,000, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 19-1-2026 έως 26-6-2026, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, περιοχών Δήμων Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Φυλής, ως εξής:

- Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή υφίσταται.
- Τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
- Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ.

Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 19-1-2026 έως 30-4-2026 και κατά τις ώρες 10.00΄ έως 16.00΄, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κάτωθι οδικά τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, ως εξής:

- Στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την οδό Ελ. Βενιζέλου και τη Λεωφ. Ιασωνίδου.
- Στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με τις οδούς Καραϊσκάκη και Ανεξαρτησίας.
- Σε τμήμα της Λεωφ. Βουλιαγμένης μεταξύ των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Ανεξαρτησίας.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

