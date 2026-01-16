Τρελή κούρσα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: «Είχε πάθει υστερία, δεν ήταν καλά»

Απίστευτη καραμπόλα στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Νεαρή οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέκρουσε σε 15 οχήματα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που το «τρελό» Ι.Χ. καταλήγει πάνω σε ένα περίπτερο. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη.

Τρελή κούρσα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη - 24χρονη οδηγός έκανε σμπαράλια 15 αυτοκίνητα

Είναι η στιγμή που το μαύρο Ι.Χ. βγαίνει με ταχύτητα από το στενό της οδού Λυκαονίας στην οδό Μπότσαρη, προσκρούει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ένα από αυτά εκσφενδονίζεται πάνω στο πεζοδρόμιο. Το μαύρο Ι.Χ., που οδηγεί μία 24χρονη, σφηνώνει πάνω στο περίπτερο. Από τον θόρυβο σηκώνεται η γειτονιά στο πόδι.

«Η οδηγός φώναζε “κόλλησε το γκάζι, κόλλησε το γκάζι”. Είχε πάθει υστερία, δεν ήταν καλά. Η συνοδηγός άργησε να βγει, ήρθε η Πυροσβεστική».

Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

«Εδώ έπεσε, εδώ κατέληξε στο περίπτερο. Μετακινήθηκε ολόκληρο. Εκείνη την ώρα έβγαιναν τα παιδιά από την καφετέρια, βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο και μιλούσαν. Το ότι δεν χτύπησε κάποιος είναι θαύμα».

Σε απόσταση περίπου 250 μέτρων, η 24χρονη οδηγός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της σε 15 οχήματα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο.

Οι κάτοικοι στη διασταύρωση Λυκαονίας με Καρακάση προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε. Η 24χρονη ξεκίνησε από εδώ, έκανε όπισθεν, έπεσε πάνω σε έξι οχήματα και στη συνέχεια έβαλε πρώτη, έπεσε στη τζαμαρία του καταστήματος και συνέχισε στην οδό Λυκαονίας.

«Αυτό είναι το δικό μου. Χτύπησε εμένα και το ένα αυτοκίνητο χτύπησε το άλλο. Πώς το έκανε; Απίστευτο…»

Μέσα στο όχημα, εκτός από την οδηγό, βρίσκονταν άλλα τρία άτομα. Πιθανότατα όλοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

«Χτύπησε και το δικό μου αυτοκίνητο. Μία κοπέλα χτυπούσε τα κουδούνια, δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε, τι ήθελε. Δεν καταλάβαμε τι έγινε».

Το μαύρο Ι.Χ. συνέχισε την τρελή πορεία μέχρι την οδό Μπότσαρη.

Η κοπέλα οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο αλκοτέστ είχε 0,41 mg αλκοόλης ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το όριο είναι 0,25.

Η μητέρα της 24χρονης, πάντως, υποστήριξε ότι δεν ευθύνεται η κατανάλωση αλκοόλ για το τροχαίο.

«Η κόρη μου δεν ήταν μεθυσμένη. Δύο μπύρες είχε πιει. Κόλλησε το γκάζι και έχασε τον έλεγχο».

Η νεαρή οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.