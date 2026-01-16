Τρελή κούρσα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: «Είχε πάθει υστερία, δεν ήταν καλά»

24χρονη οδηγός έκανε σμπαράλια 15 αυτοκίνητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 16/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
16.01.26 , 21:12 Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Συγκίνηση στο Τατόι για το μνημόσυνο
16.01.26 , 21:09 Νίκαια: Διαρρήκτης Εμβόλισε Γυάλινη Τζαμαρία Καφετέριας
16.01.26 , 20:57 Τρελή κούρσα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: «Είχε πάθει υστερία, δεν ήταν καλά»
16.01.26 , 20:54 Ρευματοκλοπές: Συνεργείο ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε 800 μέτρα καλωδίων στο Μενίδι!
16.01.26 , 20:22 Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
16.01.26 , 20:05 BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία
16.01.26 , 20:01 «Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»: Τι είπε η μητέρα της Λόρα στις Αρχές
16.01.26 , 19:40 Νέα εξαήμερη άδεια στα σκαριά για τους εργαζόμενους γονείς
16.01.26 , 19:26 Εκρηκτική άνοδος τιμής στο φυσικό αέριο
16.01.26 , 19:08 Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά έκλεψε… oστά από το νεκροταφείο και ζητά λύτρα!
16.01.26 , 18:56 Η Ευρώπη βγαίνει στους δρόμους για το Ιράν
16.01.26 , 18:16 Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
16.01.26 , 18:10 MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025
16.01.26 , 17:56 Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχ. Ιατρόπουλου
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτη καραμπόλα στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Νεαρή οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέκρουσε σε 15 οχήματα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που το «τρελό» Ι.Χ. καταλήγει πάνω σε ένα περίπτερο. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη.

Τρελή κούρσα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη - 24χρονη οδηγός έκανε σμπαράλια 15 αυτοκίνητα 

Είναι η στιγμή που το μαύρο Ι.Χ. βγαίνει με ταχύτητα από το στενό της οδού Λυκαονίας στην οδό Μπότσαρη, προσκρούει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και ένα από αυτά εκσφενδονίζεται πάνω στο πεζοδρόμιο. Το μαύρο Ι.Χ., που οδηγεί μία 24χρονη, σφηνώνει πάνω στο περίπτερο. Από τον θόρυβο σηκώνεται η γειτονιά στο πόδι.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Κόλλησε το γκάζι»

«Η οδηγός φώναζε “κόλλησε το γκάζι, κόλλησε το γκάζι”. Είχε πάθει υστερία, δεν ήταν καλά. Η συνοδηγός άργησε να βγει, ήρθε η Πυροσβεστική».

Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

«Εδώ έπεσε, εδώ κατέληξε στο περίπτερο. Μετακινήθηκε ολόκληρο. Εκείνη την ώρα έβγαιναν τα παιδιά από την καφετέρια, βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο και μιλούσαν. Το ότι δεν χτύπησε κάποιος είναι θαύμα».

Σε απόσταση περίπου 250 μέτρων, η 24χρονη οδηγός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της σε 15 οχήματα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο.

Οι κάτοικοι στη διασταύρωση Λυκαονίας με Καρακάση προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε. Η 24χρονη ξεκίνησε από εδώ, έκανε όπισθεν, έπεσε πάνω σε έξι οχήματα και στη συνέχεια έβαλε πρώτη, έπεσε στη τζαμαρία του καταστήματος και συνέχισε στην οδό Λυκαονίας.

«Αυτό είναι το δικό μου. Χτύπησε εμένα και το ένα αυτοκίνητο χτύπησε το άλλο. Πώς το έκανε; Απίστευτο…»

Μέσα στο όχημα, εκτός από την οδηγό, βρίσκονταν άλλα τρία άτομα. Πιθανότατα όλοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Θεσσαλονίκη: 24χρονη μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 οχήματα

«Χτύπησε και το δικό μου αυτοκίνητο. Μία κοπέλα χτυπούσε τα κουδούνια, δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε, τι ήθελε. Δεν καταλάβαμε τι έγινε».

Το μαύρο Ι.Χ. συνέχισε την τρελή πορεία μέχρι την οδό Μπότσαρη.

Η κοπέλα οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Στο αλκοτέστ είχε 0,41 mg αλκοόλης ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το όριο είναι 0,25.

Η μητέρα της 24χρονης, πάντως, υποστήριξε ότι δεν ευθύνεται η κατανάλωση αλκοόλ για το τροχαίο.

«Η κόρη μου δεν ήταν μεθυσμένη. Δύο μπύρες είχε πιει. Κόλλησε το γκάζι και έχασε τον έλεγχο».

Η νεαρή οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top