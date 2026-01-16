Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Κόλλησε το γκάζι»

Τι ισχυρίστηκε η μητέρα της 24χρονης που έπεσε πάνω σε 15 αυτοκίνητα

Ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα για το περιστατικό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναστάτωση επικράτησε στη Θεσσαλονίκη, όταν 24χρονη οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα. Η μητέρα της υποστηρίζει ότι η κόρη της δεν είχε πιει πολύ και ότι κόλλησε το γκάζι. 

Θεσσαλονίκη: 24χρονη μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 οχήματα

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν νεαρή οδηγός, η οποία φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα και δύο καταστήματα, με τους κατοίκους να βγαίνουν έξω από τον εκκωφαντικό θόρυβο.

Τροχαίο Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 24χρονη έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Θεσσαλονίκη: Οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε σε αμάξια

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», φαίνεται ότι η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, διένυσε περίπου 500 μέτρα, παρασύροντας τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρέθηκαν στον δρόμο της. Η τρελή της πορεία ανακόπησε σε ένα περίπτερο και ένα άλλο κατάστημα.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Η μητέρα της 24χρονης, μιλώντας στην εκπομπή, υποστήριξε ότι είχε πιει δύο μπύρες με τις φίλες της και ότι «κόλλησε» το γκάζι του αμαξιού της: 

«Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρεις φίλες της όπως όλη η νεολαία. Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε. Είχε πιει ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, αλλά ευτυχώς όλες είναι εντάξει και δεν υπήρξε τραυματισμός».

Η 24χρονη συνελήφθη από την αστυνομία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η κατηγορία σε βάρος είναι επικίνδυνη οδήγηση και πήρε αναβολή μέχρι το Σάββατο. 

Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρεις φίλες της όπως όλη νεολαία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
