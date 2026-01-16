Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Κόλλησε το γκάζι»

Αναστάτωση επικράτησε στη Θεσσαλονίκη, όταν 24χρονη οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα. Η μητέρα της υποστηρίζει ότι η κόρη της δεν είχε πιει πολύ και ότι κόλλησε το γκάζι.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν νεαρή οδηγός, η οποία φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα και δύο καταστήματα, με τους κατοίκους να βγαίνουν έξω από τον εκκωφαντικό θόρυβο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», φαίνεται ότι η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, διένυσε περίπου 500 μέτρα, παρασύροντας τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρέθηκαν στον δρόμο της. Η τρελή της πορεία ανακόπησε σε ένα περίπτερο και ένα άλλο κατάστημα.

Η μητέρα της 24χρονης, μιλώντας στην εκπομπή, υποστήριξε ότι είχε πιει δύο μπύρες με τις φίλες της και ότι «κόλλησε» το γκάζι του αμαξιού της:

«Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρεις φίλες της όπως όλη η νεολαία. Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε. Είχε πιει ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, αλλά ευτυχώς όλες είναι εντάξει και δεν υπήρξε τραυματισμός».

Η 24χρονη συνελήφθη από την αστυνομία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η κατηγορία σε βάρος είναι επικίνδυνη οδήγηση και πήρε αναβολή μέχρι το Σάββατο.

