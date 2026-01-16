Θεσσαλονίκη: 24χρονη μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 οχήματα

Τον πανικό έσπειρε μια 24χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπό την επήρεια μέθης έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και επιχειρήσεις.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες, το οποίο συνέχισε σε μια τρελή πορεία για αρκετά μέτρα.
Συγκεκριμένα, προσέκρουσε σε 15 οχήματα, έπεσε πάνω σε ένα περίπτερο και τελικά κατέληξε σε ένα κατάστημα.
Παρά το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσε, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, της έκαναν αλκοτέστ, όπου αποδείχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και συνελήφθη.
