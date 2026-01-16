Θεσσαλονίκη: 24χρονη μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 οχήματα

Υλικές ζημιές και σε δύο καταστήματα

Ελλαδα
Στιγμιότυπα από το σημείο του τροχαίου στη Θεσσαλονίκη / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον πανικό έσπειρε μια 24χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπό την επήρεια μέθης έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και επιχειρήσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες, το οποίο συνέχισε σε μια τρελή πορεία για αρκετά μέτρα.

Συγκεκριμένα, προσέκρουσε σε 15 οχήματα, έπεσε πάνω σε ένα περίπτερο και τελικά κατέληξε σε ένα κατάστημα.

Τροχαίο Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου / Φωτογραφίες από βίντεο Ερτ

Θεσσαλονίκη: 24χρονη οδηγός παρέσυρε παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Τροχαίο Θεσσαλονίκη: 24χρονη οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Παρά το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσε, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. 

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, της έκαναν αλκοτέστ, όπου αποδείχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και συνελήφθη. 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΟΔΗΓΟΣ
