Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά έκλεψε… oστά από το νεκροταφείο και ζητά λύτρα!

Η απίστευτη καταγγελία συζύγου νεκρού στην ΕΛ.ΑΣ.

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 16/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
16.01.26 , 21:12 Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Συγκίνηση στο Τατόι για το μνημόσυνο
16.01.26 , 21:09 Νίκαια: Διαρρήκτης Εμβόλισε Γυάλινη Τζαμαρία Καφετέριας
16.01.26 , 20:57 Τρελή κούρσα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: «Είχε πάθει υστερία, δεν ήταν καλά»
16.01.26 , 20:54 Ρευματοκλοπές: Συνεργείο ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε 800 μέτρα καλωδίων στο Μενίδι!
16.01.26 , 20:22 Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
16.01.26 , 20:05 BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία
16.01.26 , 20:01 «Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»: Τι είπε η μητέρα της Λόρα στις Αρχές
16.01.26 , 19:40 Νέα εξαήμερη άδεια στα σκαριά για τους εργαζόμενους γονείς
16.01.26 , 19:26 Εκρηκτική άνοδος τιμής στο φυσικό αέριο
16.01.26 , 19:08 Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά έκλεψε… oστά από το νεκροταφείο και ζητά λύτρα!
16.01.26 , 18:56 Η Ευρώπη βγαίνει στους δρόμους για το Ιράν
16.01.26 , 18:16 Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
16.01.26 , 18:10 MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025
16.01.26 , 17:56 Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχ. Ιατρόπουλου
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
νεκροταφείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι αστυνομικοί το βράδυ της Πέμπτης στο Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου προσήλθε 65χρονη Ρομά και κατήγγειλε ότι 50χρονος ομόφυλος της έκλεψε από το οστεοφυλάκιο τα οστά του νεκρού συζύγου της!

 

Σύμφωνα με την καταγγελία  ο 50χρονος προχώρησε στη συνέχεια σε ανάρτηση στο Tik Tok, με την οποία ζητούσε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει τα οστά!  

 

Η 65χρονη δεν ενέδωσε στην απαίτηση για λύτρα και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης σε βάρος του 50χρονου,  ο οποίος  διέγραψε τον λογαριασμό του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίων Αναργύρων, ενώ το αυτόφωρο για τον 50χρονο λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
 |
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
 |
ΚΛΟΠΗ
 |
ΛΥΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top