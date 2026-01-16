Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 16/1 στον Κορυδαλλό, όπου γυναίκα ανέβηκε σε ταράτσα πολυκατοικίας και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή της.
Συγκεκριμένα, η γυναίκα βρίσκεται σε ταράτσα πολυκατοικίας επί της οδού Αγίου Γεωργίου και απειλεί να πηδήξει στο κενό.
Βρήκαν κοκαΐνη μέσα σε κράνος σε μονοκατοικία στον Κορυδαλλό
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά.
Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να πειστεί η γυναίκα να κατέβει κάτω χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή της.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.