Καιρός: Τσουχτερό κρύο από την Κυριακή - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

Μπαίνουμε σε χειμερινή τροχιά και πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου/unsplash.com
Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για σήμερα Πέμπτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όπως αναφέρει ο έγκριτος μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ο καιρός στην Ελλάδα από την προσεχή εβδομάδα θα κυλήσει σε ρυθμούς χειμώνα με έντονο ψύχος καθώς η χώρα μας επιρεάζεται από μια σειρά βαρομετρικών χαμηλών που αλλάζουν το τωρινό σκηνικό.

Καιρός: Στην «κατάψυξη» και αύριο η χώρα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο θα επικρατήσει το σενάριο του «χειμώνα» για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Αναφέρει μάλιστα σε ανάρτησή του, ότι «σε αυτό το δυναμικό πεδίο «σύγκρουσης» ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών, αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο».

Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια

Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

«Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή τροχιά. Οι μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίες μας δείχνουν ψυχρές αέριες μάζες στα βορειοανατολικά, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει βαρομετρικά χαμηλά. Σε αυτό το δυναμικό πεδίο σύγκρουσης ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών — αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο. Οι επόμενες ημέρες δεν μιλούν για μεταβατική περίοδο, αλλά για χειμερινό καιρό, εκεί όπου η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο. 

Τι δείχνουν οι χάρτες

Καιρός: Τσουχτερό κρύο από την Κυριακή - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

Υετός (GFS Days 7–10): Ο παραπάνω χάρτης συγκλίνει σε ένα σαφές χειμερινό σενάριο για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου Διακρίνεται ζώνη αυξημένων αθροιστικού υετού στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην Ελλάδα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα ύψη βροχής είναι αξιόλογα, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, κάτι που συνάδει με ενεργή βαρομετρική δραστηριότητα.

Θερμοκρασιακές ανωμαλίες 2 m: Οι έντονα αρνητικές αποκλίσεις στη ΒΑ και Α Ευρώπη υποδηλώνουν καθοδική κίνηση ψυχρών ηπειρωτικών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο. Η Ελλάδα βρίσκεται στη ζώνη μετάβασης, όπου το ψύχος δεν είναι ακραίο στα πεδινά, αλλά επαρκές για χειμερινό υετό και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς «και οι δύο περίοδοι δείχνουν θετικές ανωμαλίες βροχόπτωσης στη Μεσόγειο και ειδικά στην περιοχή της Ελλάδας, σε αντίθεση με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη όπου κυριαρχεί πιο ξηρό μοτίβο. Αυτό ενισχύει την εικόνα επαναλαμβανόμενων χαμηλών στην Κεντρική Μεσόγειο. Οι προγνώσεις αυτές μας δίνουν μια ικανοποιητική τάση του καιρού για το επόμενο 15ημερο. 

Το τελικό μας συμπέρασμα είναι ότι οι ψυχρές μάζες από τα βορειοανατολικά της Ευρώπης, σε συνδυασμό με χαμηλά βαρομετρικά της Κεντρικής Μεσογείου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για: πολύ καλά ύψη βροχής στα κεντρικά και νότια της χώρας χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας και διατήρηση καθαρά χειμερινών χαρακτηριστικών του καιρού

Σε αυτό το δυναμικό πεδίο σύγκρουσης ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών — αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο. Οι επόμενες ημέρες δεν μιλούν για μεταβατική περίοδο, αλλά για χειμερινό καιρό εκεί όπου η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο».

Στη συνέχεια ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως «η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά από την Κυριακή (18/1 και για λίγες μέρες ακόμη, όπως διακρίνεται στο παρακάτω μετεώγραμμα της Αθήνας. 'Όπως τονίζει αργότερα η θερμοκρασία επανέρχεται σε κανονικές τιμές για την εποχή με ικανοποιητικά ύψη υετού, χωρίς όμως ακραίες τιμές. Τα κλιματικά δεδομένα επιβεβαιώνονται και από τα αριθμητικά μοντέλα δίνοντας μας μια ικανοποιητική εικόνα για την τάση του καιρού των επομένων ημερών.

 

Καιρός: Τσουχτερό κρύο από την Κυριακή - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς ο χειμώνας δεν τελείωσε, καθώς βρισκόμαστε ουσιαστικά στα μέσα της διαδρομής του, με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία να θυμίζει ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος παραμένουν οι κατεξοχήν μήνες των οργανωμένων χειμερινών επεισοδίων.

Δεότε λόκληρο το άρθρο του κ. Κολυδά ΕΔΩ

 

Διαβάστε περισσότερα:
