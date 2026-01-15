Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια

Νέος γύρος χιονοπτώσεων και πτώση της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο / Βίντεο Open

Μετά τις αλκυονίδες που θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή, ο καιρός αλλάζει ξανά το Σαββατοκύριακο με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το Σάββατο κατεβαίνει στην Ελλάδα μια πολική αέρια μάζα από τη βόρεια Ευρώπη, που θα ρίξει ξανά τον υδράργυρο. Μάλιστα, φέρνει βροχές και νέο γύρο χιονοπτώσεων και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

«Να απολαύσουμε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα... Το Σάββατο κατεβαίνει πάλι μια πολική αέρια μάζα. Πολικός αέρας θα κατακλύσει πολλά τμήματα της χώρας, θα πέσει κατακόρυφα η θερμοκρασία και θα δούμε χιόνια να σημειώνονται και σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα για τα ανατολικά και βόρεια τμήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρουσάκης.

Χιόνια στο χιονοδρομικό του Μαινάλου / Φωτογραφία αρχείου Intime (Βαγγέλης Μπουγιώτης)

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος στο Open, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι και στην Αττική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα δούμε να πέφτει λίγο χιονάκι γύρω από την Πεντέλη, την Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα. Μας ξεγελάει το 17 βαθμοί Κελσίου, που θα αφορούν λίγες ώρες την ημέρα. Η επικρατέστερη θερμοκρασιακή τιμή θα είναι γύρω στους 14 βαθμούς και το βράδυ γύρω στους 8».

Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Πού προβλέπονται χιόνια

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, το Σάββατο αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια,τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχώνστο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στην ανατολική χώρα.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Την Κυριακή, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα

πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, στα βόρεια τοπικά ισχυρός.